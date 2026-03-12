El 2026 no está siendo un buen año para el Bergantiños

El lateral Sola forcejeando con un jugador del Fabril en el derbi jugado hace algunas semanas en As Eiroas Raúl López Molina

El 2026 no está siendo un año propicio para el Bergantiños hasta el momento.

En las diez jornadas que se llevan disputadas desde el 4 de enero los carballeses han sumado una única victoria y de ello hace ya mes y medio.

Fue en su visita a Langreo, en donde se impusieron por 0-1 con gol de Darío Germil.

Su balance en los casi dos meses y medio de competición de 2026 se completan con tres puntos más fruto de otros tantos empates.

Dos de ellos llegaron de manera consecutiva ante equipos que están luchando por el título, caso de la Gimnástica Segoviana (1-1 en Segovia) y Fabril (2-2 en As Eiroas).

Ante el filial deportivista los carballeses completaron uno de sus mejores partidos en lo que va de temporada y desperdiciaron una ventaja de dos goles al permitir que los coruñeses igualarán en los últimos minutos en dos acciones a balón parado, situación que se ha repetido en otros choques y que ha impedido que los carballeses cuenten con varios puntos más en su casillero.

El otro empate logrado en 2026 fue el 0-0 arrancado en el campo del Real Ávila.

Este pobre balance de 6 puntos de 30 posibles el único equipo que lo empeora es el actual colista, un Sámano que en este tramo de la temporada solo ha sumado 1 punto.

Carballeses y cántabros son de esta manera los equipos con peores números del grupo en lo que va a año. Por encima del cuadro rojillo se sitúa la Sarriana, que ha logrado 1 punto más que los de Carballo (7), fruto de un empate y dos victorias, una de ellas conseguida precisamente ante el Bergantiños (1-0) en la primera jornada del 2026, última de la primera vuelta.

Los puntos sumados por unos y otros guardan relación directa con la diferencia entre goles marcados y encajados.

El colista Sámano presenta un coeficiente negativo de -21 goles (marcó 5 y le endosaron 26); le sigue el Real Ávila con -7 (11/17) y la tercera plaza es para el Bergantiños con -6 (8/14).

Curiosamente, en cifras negativas está también la Gimnástica Segoviana, que tiene concretamente -2, pese a su condición de tercer clasificado del grupo.

A principios de año los segovianos marchaban segundos en la tabla, empatados a puntos con el líder Fabril y con uno de ventaja sobre el tercero, el Real Oviedo Vetusta.

Casi dos meses y medio después la Gimnástica es tercera, pero ya tiene a los dos primeros clasificados a 7 y 6 puntos de distancia, respectivamente.

Mucho más evidente son las consecuencias que, a nivel de clasificación, ha entrañado para el Bergantiños la crisis de resultados padecida desde comienzos de 2026.

Al término de la jornada 17, disputada el 4 de enero, el Bergantiños se mantenía en posiciones de playoff de ascenso, ocupando concretamente la cuarta plaza, pese a haber caído derrotado por 1-0 en Sarria, gol que también llegó en los últimos minutos y en otra jugada a balón parado.

En la jornada siguiente los de Lamas no pasaron del empate sin goles en casa ante el Real Ávila, pero el punto sumado les permitió conservar la posición de privilegio en la tabla.

La cosa cambió en el siguiente compromiso en Soria al caer por 2-1 ante el Numancia.

Volver a puestos de playoff se pondría todavía más caro siete días después al caer en casa frente al Marino (0-1), aunque el equipo pareció reaccionar con el posterior triunfo en Langreo (0-1).

Fue un espejismo porque después llegaron dos derrotas dolorosas, el 3-0 en Astorga sobre un campo impracticable por la nieve, y, sobre todo, el doloroso 3-4 encajado en casa ante el Rayo Cantabria.

Después vendrían los ilusionantes empates ante Segoviana y Fabril y la vuelta a la cruda realidad con el mal partido realizado en el feudo del Burgos Promesas.

De una ilusionante primera vuelta, con buenos resultados y buen juego, se ha pasado a una segunda en la que las cosas no salen como antes.

Es indudable que hay condicionantes que han influido, como la marcha en el mercado de invierno de Marru, en ese momento máximo goleador del grupo con 12 goles, o la llegada de refuerzos que necesitan tiempo para acoplarse.

La suma de todo ello ha llevado al equipo a perder altura en la tabla y, aunque tiene tanto el playoff como el descenso a una distancia equidistante, ahora mismo da la impresión de que toca mirar más hacia abajo que hacia arriba y que los esfuerzos deben centrarse en asegurar la permanencia cuanto antes.