Basket Xiria recibe a un Sigaltec que viene de ganar al Santo Domingo

Germán Sabater lanzando a canasta en el partido ante el Marín Raúl López Molina

La vigésimo segunda jornada liguera en el grupo AB de Tercera FEB depara este sábado (Pavillón Vila de Noia, 17,15 horas) un Basket Xiria-Sigaltec de Vilagarcía en el que los carballeses aspiran a confirmar su gran momento de juego que les ha llevado a derrotar en las últimas jornadas a rivales directos en la lucha por llevarse la fase regular como Universidad de Oviedo y Marín.

A los de Héctor Méndez solo les vale la victoria si quieren prolongar su ‘codo con codo’ con pontevedreses y ovetenses.

Pese a la reciente victoria (87-85) en el enfrentamiento contra los pontevedreses, por el momento el que sigue liderando la tabla es el Marín, aunque con los mismos puntos que los verdiblancos (38) debido al basketaverage particular (en la primera vuelta ganaron los marinenses por 68-63).

Así las cosas, Basket Xiria está obligado a imponerse a un Sigaltec que llegará a Carballo espoleado por su último triunfo ante Santo Domingo (85-80), con el que puso fin a la racha negativa que llevaba.

Por contra, los verdiblancos acumulan cuatro triunfos consecutivos ante rivales de los más cualificados.

En el partido de la primera vuelta en Vilagarcía también se impusieron los carballeses, aunque por un estrecho margen de puntos (68-63).

En las filas del Sigaltec destacan jugadores como Pablo Fernández, máximo anotador del equipo con un total de 376 puntos, seguido de Óscar Castaño, con 322.

Este jugador es también, junto a Jorge Rodríguez, quien más rebotes lleva capturados (115).

Por contra, en el cuadro carballés, Carlos Varela ha desbancado a Curtis Larousse, que dejó el equipo a finales de enero, como principal referente ofensivo.

El base lleva ya anotados 33, por los 199 que consiguió el pívot francés en las 14 primeras jornadas.

La tercera posición la comparten Rubén Rey y Álex Iglesias, ambos con 191 puntos.

Baja y fichaje

Precisamente, Rubén Rey seguirá siendo baja durante una jornadas más por una lesión de rodilla, pero en las filas del Xiria este sábado debutará ante sus aficionados el último refuerzo, el ala-pívot serbio Milos Tomic (91 kilos y 1,96 de altura).

El jugador ya se estrenó con los carballeses la pasada jornada en Culleredo, en donde anotó 6 puntos y capturó 2 rebotes.

Procede del SLZ Solfra de la Serie C de Italia, categoría similar a la 3ª FEB. Antes militó en otro equipo italiano, el Gela Basket y en los conjuntos serbios del KK Joker y KK Spartk Subotica.

Su aportación puede ser importante en las cinco jornadas ligueras que restan y en unafase de ascenso que– pese al esfuerzo económico que va a conllevar– al Xiria le hace mucha ilusión poder disputar.