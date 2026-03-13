El asalto de Lubiáns a la segunda plaza pasa por ganar al Urdaneta y al Ordes

Los jugadores del Escola Lubiáns saludando al público al término de un partido Raúl López Molina

A falta de siete jornadas para el final de liga, el Calvo Escola Lubiáns se juega buena parte de sus opciones de ascenso directo este fin de semana y el siguiente.

Los carballeses, que este sábado reciben a los vizcaínos del CD Urdaneta (Pabellón Carballo Calero, 20 horas), están terceros en la tabla, a 3 puntos de un AC Ordes que ocupa la segunda plaza con 3 puntos más que los carballeses.

Ambos equipos protagonizarán el próximo fin de semana un derbi repleto de alicientes.

Para llegar al mismo con opciones de encaramarse a esa segunda plaza que también garantiza el ascenso directo, los carballeses deben hacer primero los deberes imponiéndose este sábado al Urdaneta.

El conjunto vasco está inmerso en la lucha por la permanencia por lo que es un rival peligroso, pese a su modesto bagaje de tres empates y cuatro victorias en lo que va de competición.

De esos triunfos, tres fueron en su pista y el otro a domicilio ante el colista Santutxu, que recibe este sábado precisamente al Ordes.

En la primera vuelta se impusieron los jugadores de Ramón Canalda por 1-3 y este nuevo enfrentamiento deberán sumar tres nuevos puntos que les permitan llegar vivos al esperado derbi del próximo sábado, luego de que el pasado fin de semana no consiguiesen aprovechar el tropiezo sufrido por los ordenses en casa ante Patinalón.