El Calvo Xiria quiere rehabilitarse en Vigo

El carballés Gabriel Castiñeiras es objeto de una falta en el partido ante el Luceros Raúl López Molina

El Calvo Xiria se ha conjurado para tratar de lavar este sábado en Vigo ante el Reconquista (Pavillón As Travesas) la mala imagen ofrecida el fin de semana anterior en casa ante el Luceros (31-40).

Los carballeses tienen además el objetivo añadido de tratar de asegurar en las seis jornadas que restan la cuarta plaza que ocupan ahora mismo.

Su rival es un conjunto muy peligroso, especialmente en su pista, donde viene de sumar victorias importantes.

En la jornada anterior fueron capaces de asaltar la pista del Culleredo al imponerse por la mínima (25-26), lo que confirma que son un bloque muy competitivo que sabe gestionar finales de partido apretados.

En la primera vuelta, el Xiria ganó con claridad en el Vila de Noia (29-20), pero los vigueses evolucionaron mucho desde aquel encuentro.

Para sumar los dos puntos, los verdinegros deben recuperar su identidad defensiva y evitar que el partido se convierta en un intercambio de goles sin control.

La clave estará en minimizar las pérdidas de balón y mantener la concentración durante los 60 minutos ante un rival que no baja los brazos.

1ª Autonómica Femenina

El sénior femenino juega este sábado a la misma hora (20.00) en el Pabellón Municipal de Lavadores.

Las carballesas llegan a la cita con los deberes hechos tras asegurar el pasado fin de semana de forma matemática su pase a la Final a 4 a falta de cuatro jornadas.

El equipo de Carballo está demostrando una gran madurez competitiva en esta segunda vuelta. Con un juego basado en una defensa muy presionante y una portería que está aportando paradas decisivas.

Las jóvenes del Calvo Xiria encadenan varias victorias consecutivas que las sitúan como uno de los rivales más temibles de cara a la fase final.

A pesar de tener el objetivo principal ya en el bolsillo, el equipo quiere seguir ganando para cerrar esta fase en la mejor posición posible y mantener la buena dinámica.

El Lavadores es, precisamente, uno de los equipos que logró vencer a las carballesas en la primera vuelta.

Las viguesas son un conjunto muy sólido que basa su éxito en su fortaleza como local, donde vienen de ganar con comodidad al Poio Artai y al Balonmano Xallas.

Es un bloque experimentado que sabe leer muy bien las debilidades del rival, por lo que será una prueba de fuego para medir el nivel actual del Calvo Xiria antes que empiece la lucha por el pase a la fase de ascenso.

Las armas de las carballesas para este partido deben ser la intensidad en las ayudas defensivas y la velocidad en la circulación del balón para desbordar la muralla viguesa.

Jugar sin la presión del resultado puede ser un factor a favor para ver la versión más creativa del equipo que dirige Brais Puñal.

1ª Autonómica Masculina

El Xiria B Masculino, por su parte, juega el domingo (18.30) en el Pavillón da Bombonera de Redondela ante la SAR Opmobility.

Se trata de una cita complicada para el filial carballés en una de las pistas con más solera del balonmano gallego y en la que el factor ambiente tiene mucho peso.

El Calvo Xiria B atraviesa una fase de aprendizaje continuo en una categoría muy exigente. Mañana van a tener en frente a uno de los equipos más potentes de la liga, situado en los puestos altos de la competición y que se muestra muy contundente en su pista.

En la primera vuelta ganaron en Carballo por un ajustado 24-27, lo que parece indicar que el Xiria no se lo va a poner fácil.

Las claves pasan por ser pacientes en ataque posicional y frenar el juego de transiciones rápidas del rival.