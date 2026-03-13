El Lealtad de Villaviciosa llega a Carballo tras derrotar a la Gimnástica Segoviana

El Bergantiños lleva sin ganar en casa desde el 21 de diciembre del año pasado, día en el que derrotó al Sámano, actual colista, por 1-0 Raúl López Molina

El Bergantiños recibe este domingo a los asturianos del Lealtad de Villaviciosa (As Eiroas, 17 horas), un equipo peligroso que lucha por salir de los puestos de descenso en los que lleva inmerso toda la temporada.

Una prueba de lo mucho que se están jugando los de Villaviciosa es el hecho de que la pasada jornada ganaron a la Gimnástica Segoviana, equipo que marcha tercero en la tabla y que es uno de los favoritos para disputar el playoff.

En realidad, el triunfo por 1-0 ante la Segoviana no hizo más que confirmar la mejoría experimentada por los asturianos en la segunda vuelta.

El balance del Villaviciosa en lo que se lleva de 2026 es de cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas.

Nada que ver con el del Bergantiños, que en estos dos meses y medio solo ha conseguido una única victoria y tres empates.

Para encontrar su último triunfo en casa hay que remontarse al 21 de diciembre, fecha en la que superó al actual colista, Sámano, por 1-0.

Simón Lamas, técnico del cuadro carballés no oculta la trascendencia del enfrentamiento y de enderezar cuanto antes el rumbo.

“Es un partido importante porque entramos en el tramo decisivo de la competición y en esta categoría la igualdad existente hace que muchas veces en encuentros parejos la dinámica que arrastras te lleve a sumar más o menos puntos y a situarte más arriba o más abajo en la tabla”, dice.

“Todos esperábamos”, añade, “un mejor rendimiento en la segunda vuelta, pero estamos en una categoría igualadísima en la que todos los equipos pasan por diferentes dinámicas”.

El preparador lucense entiende que sus hombres están debidamente mentalizados y saben que, sí compiten bien, tienen opciones de ganar, independientemente del rival que esté delante.

También pone en valor el trabajo semanal de sus futbolistas y por todo ello cree que “estamos mucho más cerca de esa ansiada victoria que nos dé confianza y moral para afrontar lo que viene”.

Del rival destaca que “nos vamos a enfrentar a un equipo que está haciendo un gran trabajo en la segunda vuelta, es supercompetitivo y nos va a poner las cosas difíciles”.

Para Lamas la clave puede estar en los suyos recuperen la versión del derbi que les enfrentó al filial del Deportivo de La Coruña. “Ante el Fabril, en el anterior partido en casa, hicimos uno de nuestros mejores partidos. El domingo queremos volver a sacar esa versión competitiva, ser un equipo agresivo con y sin balón, que juegue en campo rival, que gane duelos, además de ser capaces de volver a nuestro mejor nivel en el apartado defensivo”.

El entrenador lucense pide ayuda a la afición para lograr el objetivo: “Ojalá con el apoyo de nuestro público podamos vivir una gran tarde de fútbol y celebrar todos juntos un triunfo que sería tremendamente importante para lo que queda”.

Tras el choque con el Villaviciosa faltarán por disputar siete jornadas en la que los carballeses deberán asegurar la permanencia cuanto antes para no tener que sufrir hasta el final.

Ahora mismo el equipo tiene los puestos de descenso y el playoff de ascenso a la misma distancia, 6 puntos.