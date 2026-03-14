El Lubiáns se impone al Urdaneta

Lubiáns y Urdaneta Raúl López

El Calvo Escola Lubiáns se impuso este sábado en casa al Urdaneta por 4-1. Los carballeses, que son terceros, mantienen como objetivo la segunda plaza que da acceso al playoff de ascenso y que defiende el Ordes con tres puntos de ventaja.

Álex Novoa puso el 1-0 con el que se llegaba al descanso. En la segunda parte amplió distancias Álex Pérez anotó el segundo y los visitantes recortaron distancias. Álex Novoa y Diego Santiago sentenciaron un partido en el que el Lubiáns pudo marcar el quinto de penalti, pero no hubo fortuna.