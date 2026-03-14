Primera derrota del Basket Xiria en el Vila de Noia

Xiria y Sigaltec, en el Vila de Noia Raúl López

Paso atrás del Xiria en la lucha por acabar la liga regular en primera posición. Los carballeses sufrieron este sábado la primera derrota de la temporada en su feudo ante el Sigaltec de Vilagarcía por 66-79, equipo que le tiene tomada la medida a los de Héctor Méndez; de las cinco derrotas del Xiria esta temporada, dos han sido ante el Sigaltec.

Tras anotar la primera canasta, los carballeses fueron por debajo del marcador durante toda la primera parte, que finalizaba 29-38. Los locales recortaban distancias en el tercer cuarto tras un parcial 12-0 y, poco después, le daban la vuelta al marcador (45-42). En el último cuarto el duelo estuvo muy igualado, con alternancias en el marcador y un Xiria cuya máxima ventaja fue de cuatro puntos. El Sigaltec aguantó bien y en un arreón final se llevó el partido.