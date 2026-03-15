El Bergan toma oxígeno

Diego celebra el segundo tanto del Bergan Raúl López

Crónica de Marcos Rivas/ADG

El Bergantiños respira algo más tranquilo después de derrotar este domingo al Lealtad por 3-0 y romper así una racha de cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria. El cuadro carballés, que solamente había conseguido un triunfo en sus diez últimos encuentros, logró los tres puntos con más problemas de los que puede sugerir el resultado.

El elenco de Simón Lamas, que no ganaba en casa desde 2025, realizó un buen primer tiempo y se adelantó con un gol de Fito. En el segundo acto, el conjunto asturiano apretó y tuvo opciones para empatar, pero el equipo rojillo se mostró muy efectivo en ataque y aprovechó sus llegadas para sentenciar en el tramo final con sendos goles de Diego y Álex Pérez.

La victoria supone volver a mirar a la zona de playoff, de la que le separan tres puntos.

Bergan y Lealtad en As Eiroas Raúl López

El primer tiempo fue de claro control del Bergan, que dominó al conjunto maliayo y dispuso de las mejores ocasiones. Desde un primer momento, el cuadro rojillo se hizo con la posesión del balón y asumió la iniciativa del juego. El tramo inicial transcurrió sin grandes sobresaltos.

La presión alta del Lealtad dificultó la circulación del juego del equipo de Lamas, que no consiguió llegar con peligro a la portería defendida por Junquera. En esos minutos el respeto mutuo fue la nota predominante sobre el campo. Nadie quería dar un paso en falso y eso trajo como consecuencia la falta de oportunidades.

El primer acercamiento serio se produjo camino del cuarto de hora, en una falta colgada al área por el equipo carballés que remató Fito de cabeza. El balón se paseó por delante de la portería y salió fuera. Fue el prólogo al gol del Bergantiños, que llegó ocho minutos después, también en una acción a balón parado. Pedro Ramos botó un córner y el balón cayó a los pies de Fito, que se revolvió dentro del área y su disparo, tras golpear en Marcos, despistó a Junquera y entró en la portería de la formación visitante.

El Lealtad buscó la reacción tras encajar el gol, pero su bagaje ofensivo fue prácticamente inexistente y el Bergan siguió controlando el juego a pesar de tener menos el balón. Las llegadas más claras continuaron siendo del equipo rojillo. En el minuto 42, en un nuevo córner, Fito no consiguió rematar con el pie un balón al que llegó libre de marcaje.

El segundo tiempo comenzó con un Lealtad mucho más decidido, que salió dispuesto a dominar el juego. Los primeros acercamientos corrieron a cargo del conjunto asturiano. Un centro de Carlos Cid al que no llegó Saza y un pase en profundidad que Nacho Estrada no pudo controlar pudieron haber dado un buen susto al Bergantiños. El equipo carballés respondió con una buena combinación entre Pedro Ramos y Koke, que finalizó éste con un disparo cruzado que se marchó cerca del poste.

El acoso del Lealtad se incrementó mediado el segundo acto, cuando su técnico, Jorge Fernández, realizó un triple cambio y el equipo percibió ese impulso de energía. El equipo asturiano reclamó un más que posible penalti por mano de Fito, que provocó un nudo en la garganta entre los aficionados del Bergan presentes en As Eiroas. Pasado el susto, el cuadro de Lamas sufrió el tramo de mayor acecho a su portería por parte del Lealtad.

El cuadro rojillo no respiró tranquilo hasta el minuto 79, cuando Diego marcó el segundo gol. Un saque de banda colgado al área que ningún defensa consiguió despejar, terminó en las botas del centrocampista del conjunto rojillo, que se dio la vuelta a la perfección y batió a placer a Junquera. El gol provocó una explosión de alegría y liberación.

Momento del segundo tanto del Bergantiños Raúl López

Con el partido sentenciado, el portero del Lealtad detuvo un penalti a Fito en el minuto 86, señalado por un derribo a Diego al borde del área.

Y en el tiempo añadido llegó el tercer gol del equipo carballés en una rápida contra. Diego, muy activo en el tramo final, envió un balón en largo, Darío lo prolongó de cabeza y Álex Pérez remató la faena batiendo a Junquera en su salida. Victoria liberadora para el Bergantiños, que se aleja de la zona de peligro y vuelve a soñar con el playoff.