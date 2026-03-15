Jornada de empates en Preferente

Paiosaco y Negreira, este domingo en A Porta Santa Raúl López

El Órdenes y el Betanzos fueron dos de los grandes triunfadores de la 26ª jornada del grupo 1 de Preferente, en la que los equipos de a comarca sellaron un triple empate.

Dubra-Órdenes (1-2) Pese a empezar perdiendo, el Órdenes inclinó el campo y remontó con goles de Mouriño y Enjamio. Los de Pery López suben a la tercera posición.

San Tirso-Sofán (0-0) Y si el Órdenes tiene siete puntos sobre el Sofán, seis separan al San Tirso del equipo carballés tras un empate sin goles en O Monte. Rellán tuvo la mejor del partido en una falta al inicio que dio en el travesaño tras una gran parada de Brais. Ya en el añadido, el conjunto local marcó en una falta lateral, pero la acción fue anulada por fuera de juego.

Paiosaco-Negreira (1-1) Un buen Paiosaco planteó el partido al contraataque y, tras recibir el 0-1 pasada la media hora, empató después del descanso por medio de Iván Amor. Con este resultado, los de A Porta Santa se quedan en séptima posición, a tres puntos de la promoción.

Dumbría-Puebla (1-1) Empate en O Conco de un necesitado Dumbría. Los locales se adelantaron cuando solo iban cuatro minutos por medio de Javier Souto. El visitante Oscar Fidalgo empató en el 59’.