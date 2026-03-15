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Deportes

Jornada de empates en Preferente

Sin goles en la visita del Sofán al San Tirso y 
1-1 para el Paiosaco en casa ante el Negreira y el Dumbría en O Conco ante el Puebla

Redacción
15/03/2026 23:22
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Paiosaco y Negreira, este domingo en A Porta Santa
Raúl López
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El Órdenes y el Betanzos fueron dos de los grandes triunfadores de la 26ª jornada del grupo 1 de Preferente, en la que los equipos de a comarca sellaron un triple empate. 

Dubra-Órdenes (1-2) Pese a empezar perdiendo, el Órdenes inclinó el campo y remontó con goles de Mouriño y Enjamio. Los de Pery López suben a la tercera posición. 

San Tirso-Sofán (0-0) Y si el Órdenes tiene siete puntos sobre el Sofán, seis separan al San Tirso del equipo carballés tras un empate sin goles en O Monte. Rellán tuvo la mejor del partido en una falta al inicio que dio en el travesaño tras una gran parada de Brais. Ya en el añadido, el conjunto local marcó en una falta lateral, pero la acción fue anulada por fuera de juego. 

Paiosaco-Negreira (1-1) Un buen Paiosaco planteó el partido al contraataque y, tras recibir el 0-1 pasada la media hora, empató después del descanso por medio de Iván Amor. Con este resultado, los de A Porta Santa se quedan en séptima posición, a tres puntos de la promoción. 

Dumbría-Puebla (1-1) Empate en O Conco de un necesitado Dumbría. Los locales se adelantaron cuando solo iban cuatro minutos por medio de Javier Souto. El visitante Oscar Fidalgo empató en el 59’. 

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