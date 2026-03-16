El Oza gana con apuros antes de su jornada de descanso

Formación del Nantón, que vendió cara su derrota ante el Oza, líder del grupo Manolo Froxán

En el grupo de Tercera Futgal de la Costa continúa la emoción en lo más alto de la tabla clasificatoria con el mano a mano que llevan tiempo protagonizando el Oza y el Coristanco.

Faltan ocho jornadas para el final pero las dos próximas van a ser muy importantes, toda vez que en la del domingo le corresponde descansar al Oza, que sigue liderando la tabla con 57 puntos, 4 más que el Coristanco.

Ambos equipos medirán sus fuerzas dentro de quince días en el Municipal Manuel Vecino.

De todas formas, ocho jornadas son un mundo y pueden deparar muchas sorpresas.

Sin ir más lejos, el pasado domingo el líder tuvo que emplearse a fondo para ganar en Nantón por 1-0.

Los carballeses achucharon en la segunda parte ante un conjunto local que se defendió bien hasta que en el 85, a la salida de un córner, Raúl Iglesias dio tres puntos de oro a su equipo.

Más fácil lo tuvo el Coristanco ante el Atl. Pereiriña, cuarto clasificado, al que goleó por 6-1. Pablo Pose (3), Mateo y Daniel, marcaron para los locales; Martín para los ceenses.

Otro que ganó fue el Laxe en el campo del Sp. Seaia (0-1), Adrián Cundíns marcó el gol que mete a los laxenses en puestos de promoción de ascenso y se coloca quinto en la tabla gracias a su gran remontada.

La tercera plaza es para un Cee que se llevó el derbi con el Inter de Brens por 4-2 Sergio (2), Anxo y Xián fueron los goleadores ceenses; Iván y Christian anotaron para los de la localidad de Brens, que se mantienen como colistas.

La jornada se completó con los siguientes marcadores: Cerqueda-Baíñas, 2-2; Muxía B-Lira, 3-2; y Camelle-Volantes de Baño, 1-1.

Grupos I y III

La derrota del Atlético Cercedense en el campo del líder, Visantoña, y el claro triunfo del Bergantiños en el derbi ante el Rodís, fueron lo más destacado de la jornada en el grupo III de Tercera Futgal.

En As Brañas de Visantoña, Alejandro adelantó a los locales a los 5 minutos, pero a renglón seguido Ángel devolvió las tablas, resultado con el que se llegaría al descanso.

Mediada la segunda mitad volvió a marcar Alejandro y en el añadido su compañero David puso el 3-1 definitivo.

El Bergantiños, por su parte, se impuso por 0-3 en su visita al colista Rodís. Ousmane Sarr (2) y Abib Sarr fueron los goleadores rojillos.

El San Martiño empató en casa (2-2) ante el Vizoño. Los goles locales fueron obra de Sergio Baña.

También empató en su campo el Xuventude Laracha (1-1), que en el grupo I recibía al Galicia Gaiteira.

Manuel Iglesias adelantó a los locales en el min. 17, pero a poco del final empató el visitante Yago.