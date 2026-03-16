Lamas: “Había que ganar y el equipo mostró mucho oficio”

Daniel tratando de llevarse un balón pese al agarrón de un jugador del Lealtad de Villaviciosa | Raúl lópez Raúl López Molina

El Bergantiños logró una importantísima victoria ante el Lealtad de Villaviciosa (3-0), fundamentalmente porque le permitió romper su racha negativa de cinco jornadas sin ganar.

Para dar idea del bache que atravesaban los carballeses bastan dos datos: en los diez partidos de 2026 que se llevaban disputados hasta el domingo, el equipo solo había conseguido sumar 6 puntos (1 triunfo y 3 empates) y para encontrar su anterior victoria en casa había que remontarse al 21 de diciembre, día en el que recibió la visita del actual colista, el Sámano (1-0).

El 3-0 del domingo le permite volver a ilusionarse con la posibilidad de entrar en puestos de playoff de ascenso, por cuanto los tiene a tan solo 3 puntos de distancia, aunque la prioridad sigue estando en asegurar de forma matemática la permanencia cuanto antes.

Al término del choque ante el Lealtad, Simón Lamas destacaba tanto la importancia del triunfo, como el oficio y capacidad de adaptación mostrada por sus jugadores.

“El equipo mostró una buena versión y supo adaptarse muy bien al futbol directo que planteaba el rival. Esta vez fuimos más prácticos que otros días”.

El técnico lucense considera que en la primera mitad fueron netamente superiores a los asturianos: “El Lealtad es un equipo que busca apretarte, para robar el balón y transitar rápido, pero creo que no les dimos opción y quizás lo único que nos faltó fue hacer algún gol más. En la primera mitad tuvimos ocasiones para ello. A balón parado volvió a verse una buena versión del equipo en ataque, mientras que en defensa apenas sufrimos”.

El mayor empuje visitante tras el descanso le parece lógico por las propias circunstancias del encuentro: “Cuando un rival va por detrás, arriesga y mete gente de nivel arriba, por lo que toca defender el área, aunque lo hicimos con personalidad y tranquilidad, y apenas concedimos ocasiones.

Por contra, nosotros antes del 2-0 tuvimos varias para sentenciar pero nos faltó ser más eficaces en las transiciones”, dice.

En el cómputo global, insiste en que le gustó mucho la actitud del equipo y el sentido práctico con el que se adaptó a un tipo de juego que los rojillos no están acostumbrados a desplegar y que les permitió sacar adelante un partido “en un momento en el que realmente lo necesitábamos”.

“Estoy muy contento, sobre todo por los jugadores, que son los verdaderos protagonistas, a los que esta victoria les va a dar mucha moral y confianza”.

El lucense también se declara satisfecho con el apoyo de la afición, aunque echa en falta algo más de aliento cuando las cosas van mal. “Estoy encantado con la afición. Estamos en un momento complicado y el equipo necesitaba ese apoyo. Cuando las cosas van bien no es tan necesario porque todo va rodado, pero en los momentos difíciles es muy importante. Tanto los jugadores como yo sentimos ese apoyo a través de la gente del club y del público de Carballo que así nos lo hacen llegar, pero cuando llegan las dificultades sí nos gustaría sentir esos gritos de aliento un poco más cerca, aunque nosotros también tenemos que darles argumentos a los aficionados para que nos empujen”.

Superado el escollo del Lealtad, el fin de semana próximo toca desplazarse a Salamanca, un equipo que en la primera jornada liguera arrancó un empate en As Eiroas (2-2). “Nos quedan siete finales por delante. Sobre todo en los partidos de casa tenemos que ser muy fuertes, tal y como vinimos haciendo durante casi toda la temporada. Ante el Lealtad dimos el primer paso”, declara Simón Lamas.

De las siete jornadas que restan, los rojillos afrontarán tres en su campo, en donde le esperan otros tantos derbis autonómicos ante Coruxo, Sarriana y Ourense. A domicilio, además de al Salamanca CF, se medirán a Valladolid, Oviedo Vetusta y Sámano.