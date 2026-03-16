Tras recibir al segundo clasificado al Paiosaco le toca rendir visita al líder de Preferente

Once inicial del Paiosaco ante el Negreeira Raúl López Molina

Ninguno de los tres equipos de la Costa da Morte que militan en Preferente cayó derrotado en la jornada 26, pese a lo cual todos ellos perdieron posiciones en la tabla.

Tanto Sofán como Paiosaco se midieron a equipos potentes por lo que hay que dar por bueno los empates que obtuvieron.

El Sofán visitaba el feudo del San Tirso. Fue un partido igualado en el que no se movió el 0-0.

Pese al punto sumado, los carballeses salen momentáneamente de puestos de playoff (quedan a 1 punto).

También el Paiosaco pierde terreno en su lucha por meterse en las posiciones de privilegio tras su empate en A Porta Santa ante el potente Negreira, segundo clasificado.

Poco después de la media hora Alberto Freire adelantó a los nicrarienses y, nada más comenzar la segunda mitad, Iván Amor estableció la igualada definitiva.

El punto es muy meritorio para los de A Porta Santa, equipo al que le tocó sufrir en el tramo final al quedarse con uno menos por expulsión de Alberto Varela en el minuto 78.

El Paiosaco se enfrenta el próximo domingo a otro “hueso”, ni más ni menos que el Lalín, líder destacado del grupo que solo ha perdido tres partidos en lo que va de liga.

Por último, el Dumbría no pudo pasar del empate en casa (1-1) ante el Puebla.

Pese a todo, el equipo sigue fuera del descenso, del que se alejará todavía más si el domingo gana al colista, el Cultural Maniños