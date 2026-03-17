A Piña, flamante campeón de Primera División de Veteranos

El plantel de A Piña de Veteranos celebrando uno de sus triunfos en la liga A Piña Veteranos

Apasionante resultó la última jornada de la liga regular de Primera División de Veteranos de la Costa disputada el pasado domingo.

Hasta tres equipos podían proclamarse campeones al llegar igualados a puntos a la cita definitiva: Cabana, A Piña y Corme.

Al final la recompensa fue para el A Piña ya que el Cabana, el único de los tres que dependía de si mismo, no pasó del empate sin goles en Malpica, mientras que los de Sofán goleaban por 6-1 al Fisterra– con sendos dobletes de David Castro y Alejandro Bello y goles de Óscar y Xabier– mientras el Corme se imponía también por un ajustado 2-1 al Sporting Bértoa.

De esta forma, A Piña es el nuevo campeón y la segunda plaza que también da derecho al ascenso directo es para el Corme.

Al Cabana no le quedará más remedio que jugar el playoff para intentar el ascenso haciéndose con la tercera plaza en discordia.

Será una fase de ascenso a doble partido en la que los cabaneses empezarán enfrentándose al Mazaricos, mientras que Nantón y Malpica protagonizarán lo otra eliminatoria.

Nada más terminar el partido de Pedra Queimada se desató la lógica euforia en el campo de A Piña para festejar un título más que merecido y que se une al logrado en la misma categoría en el curso 2017-18.

El plantel de los nuevos campeones de 1ª División de Veteranos lo integran los siguientes jugadores: David Bayón, Alejandro Bello, Alejandro Calvo, José M. Cambón, Roberto Casal, Jhonny Ernesto Casas, David Castro, Juan José Castro, Diego Costa, Rodrigo Fandiño, Óscar Fernández, Iván Fondo, Rubén García, Moisés García, Xabier Herranz, Víctor Manuel Lorenzo, Sergio Martínez, Gerson Alexander Medina, Martín Mira, Óscar Pallas, Jorge Pérez, Jesús Ramos, Alejandro Rey, Emilio Rodríguez de Castro, Diego Rubio, Sergio Souto, Óscar Varela y Diego Rubio.

Sergio Martínez y Rodrigo Fandiño ejercen la doble y nada fácil función de jugadores y entrenadores, mientras que la presidencia de club recae en José Castro Corzón, que está siempre al pie del cañón y no se pierde ningún partido.

También desempeñan una labor importante dentro del grupo los directivos Carlos, Raquel, José Manuel e Isabel; así como el jardinero Manolo.

Todos ellos tienen claro que si A Piña sigue existiendo a día de hoy es gracias a la fusión que se realizó con el Corcoesto de Veteranos después de la pandemia del coronavirus.