El Sysca es el mejor club gallego en categoría júnior y absoluta

Deportistas del Sysca que asistieron a la cita de Ourense Cedida

El Sysca carballés y el Sal larachés volvieron a dejar muy alto el pabellón de la comarca de Bergantiños en el Campeonato Gallego Júnior y Absoluto de Salvamento y Socorrismo que se disputó en la piscina Rosario Dueñas de Ourense.

El club carballés se proclamó campéon gallego en ambas categorías, siendo el quinto año consecutivo que sus deportistas absolutos se suben a lo más alto del podio.

En el caso del Sal, quedó segundo en la general júnior (2ª en chicas y 3º en chicos), y quinto en la absoluta conjunta (2ª en féminas y 5º en categoría masculina).

Sysca estuvo representado por 32 nadadores. Los más destacados a nivel individual fueron Álvaro Lavandeira, quien cosechó 2 oros, en los 200 metros obstáculos y 200 metros supersocorrista, y 2 platas, en los 100 metros combinada y 50 metros remolque de maniquí. Además, en la prueba de 200 metros supersocorrista estableció un nuevo récord gallego.

Lo mismo hizo Joel García, en su caso en los 100 metros socorrista, a lo que hay que sumar una medalla de oro en los 100 metros remolque de maniquí con aletas.

Por su parte, Raquel Suárez logró 2 platas, tanto en los 100 metros socorrista como en los 50 metros remolque de maniquí; mientras que Sara Puñal se hizo con la plata en los 100 metros combinada y con el bronce en los 200 metros supersocorrista.

También subió al podio Carla Mourelle (2ª en 200 metros obstáculos).

En categoría absoluta destacaron tanto Andrea Goimil, con 2 oros, en 50 metros remolque de maniquí y 100 metros combinada, y un bronce en los 100 metros remolque de maniquí con aletas; como Gabriel Rodríguez, ganador de los 100 metros socorrista y de los 100 metros remolque de maniquí con aletas, con récord autonómico incluido en esa última prueba.

Paula Ferradás, por su parte, se hizo con una medalla de bronce, en su caso en los 100 metros combinada.

En cuanto a los relevos, las medallas también fueron cayendo en el zurrón carballés.

Las chicas júnior lograron dos oros, una plata y un bronce, mientras que los chicos obtuvieron dos platas.

Por su parte, las chicas absolutas se impusieron en tres de los relevos, mientras que los chicos lograron dos platas.

Además, tanto el relevo júnior como el absoluto de los carballeses se proclamaron campeones gallegos en el 4x50 socorrista mixto.

El SAL quedó subcampeón júnior y quinto en categoría absoluta

Más que meritoria fue también la actuación del SAL al quedar como segundo mejor equipo de Galicia en categoría júnior y quinto en la general absoluta.

Desde el club ponen en valor la condición de Open del campeonato, que propicia que muchos júniors puedan medirse con la élite gallega sin que importe su edad.

El Sal fue uno de los equipos cuyos nadadores de mayor proyección pudieron así doblar podios.

En el plano individual sobresalieron Lucía Añón Pérez, que obtuvo el oro en 50 metros remolque de maniquí júnior; 4 platas (200 m. supersocorrista júnior y absoluta, 100 m. júnior y 10 remolque con aletas júnior); y 3 bronces (50 m. remolque maniquí absoluto, 100 m. aletas júnior y 100 m. combinada júnior); Luis Negreira Mariño, 2 platas (100 m. aletas maniquí júnior y 100 m. socorrista júnior), además de quedar 5º en 100 m. aletas maniquí y 100 m. socorrista absoluto; Iria Barreiro Mato logró 2 platas en 100 m. remolque de maniquí con aletas júnior y absoluta; además de quedar 4ª en 200 supersocorrista júnior; Juan Martín Rodríguez Lafuente se hizo con el oro en 100 m. socorrista júnior y con el bronce en 50 m. remolque de maniquí júnior (fue 4º en absoluta); por último, Miguel Salorio Campi se colgó la plata en relevo de cuerda.

En relevos destacan el oro en 4x50 relevo combinado júnior femenino; cinco platas: relevo socorrista mixto júnior; en féminas el 4x25 remolque maniquí y el 4x50 obstáculos; y en hombres el 4x25 remolque maniquí júnior y el relevo de cuerda; y los dos bronces del equipo masculino júnior en las pruebas de 4x50 combinado y 4x50 obstáculos.