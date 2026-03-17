Setecientos niños participan en la fase comarcal de campo a través escolar de Santa Comba

La competición se desarrolló en un circuito habilitado en el entorno del colegio de Castriz Mar Casal

Este martes se llevó a cabo una nueva edición de la fase comarcal de Cross escolar de Santa Comba en la que participaron más de 700 niños y niñas de los distintos colegios del municipio, pero también de otros del entorno.

El evento se enmarcó dentro del programa Xogade diseñado por la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia y contó con la colaboración del Concello de Santa Comba y de la Agrupación Deportiva Escolar Escolarix.

El centro de operaciones se centralizó en el colegio Pepe de Xan Baña de Castriz y en el circuito de Traba habitado en su entorno.

La competición se vio favorecida por la jornada soleada y constituyó una auténtica fiesta, a la que también asistieron muchos familiares de los pequeños atletas.

La jornada de convivencia se saldó con un éxito rotundo ya que favoreció la interrelación entre los propios escolares y sirvió para promocionar entre ellos la importancia del deporte y de los hábitos de vida saludable.

La disputa de esta fase comarcal de Cross escolar siguió a las celebradas con anterioridad en otras localidades de la Costa da Morte como Carballo y Cee.