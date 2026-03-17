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Deportes

Setecientos niños participan en la fase comarcal de campo a través escolar de Santa Comba

Las distintas pruebas se llevaron a cabo en un circuito habilitado en el entorno del colegio de Castriz

Manuel Froxán Rial
17/03/2026 20:49
La competición se desarrolló en un circuito habilitado en el entorno del colegio de Castriz
La competición se desarrolló en un circuito habilitado en el entorno del colegio de Castriz
Mar Casal
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Este martes se llevó a cabo una nueva edición de la fase comarcal de Cross escolar de Santa Comba en la que participaron más de 700 niños y niñas de los distintos colegios del municipio, pero también de otros del entorno. 

El evento se enmarcó dentro del programa Xogade diseñado por la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia y contó con la colaboración del Concello de Santa Comba y de la Agrupación Deportiva Escolar Escolarix. 

El centro de operaciones se centralizó en el colegio Pepe de Xan Baña de Castriz y en el circuito de Traba habitado en su entorno. 

La competición se vio favorecida por la jornada soleada y constituyó una auténtica fiesta, a la que también asistieron muchos familiares de los pequeños atletas. 

La jornada de convivencia se saldó con un éxito rotundo ya que favoreció la interrelación entre los propios escolares y sirvió para promocionar entre ellos la importancia del deporte y de los hábitos de vida saludable.

 La disputa de esta fase comarcal de Cross escolar siguió a las celebradas con anterioridad en otras localidades de la Costa da Morte como Carballo y Cee.

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