Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Xadrez Arteixo e Irindo se imponen en la fase local de ajedrez celebrada en A Laracha

En el torneo del programa Xogade participaron 76 jugadores de categorías sub 14, sub 12, sub 10 y sub 8

Manuel Froxán Rial
17/03/2026 20:47
La concejala de Deportes, Patricia Bello, participó en la entrega de medallas
La concejala de Deportes, Patricia Bello, participó en la entrega de medallas
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Irindo en categoría sub 14 y Xadrez Arteixo en sub 12 y sub 10, jugarán la fase intercomarcal del torneo Xogade de ajedrez al imponerse en la fase local celebrada el pasado domingo en la Biblioteca Municipal de A Laracha, y en la que participaron un total de 76 jugadores, la cifra más alta hasta ahora. 

El torneo se disputó por el sistema Suizo a cinco rondas. 

La categoría sub 14 reunió a 14 jugadores de A Laracha, Carballo, Zas y Corcubión. 

El vencedor fue el corcubionés Neo Belmar, que representaba, junto a Hugo, Gael y Roi, al club Irindo de Zas. 

En sub 12 participaron competidores de A Laracha, Arteixo y Cerceda-A Silva. Se impuso Xadrez Arteixo con 13.5 puntos, conjunto formado por Abraham, Tomás, Daniel, Víctor, Mateo y Mario. 

El mismo club ganó en sub 10 con un equipo formado por Isaac, Martín, Alen Manuel, Megan y Eduardo. 

También hubo competición sub 8, aunque fuera de concurso, y en la que se impuso el carballés Roi Bello.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La competición se desarrolló en un circuito habilitado en el entorno del colegio de Castriz

Setecientos niños participan en la fase comarcal de campo a través escolar de Santa Comba
Manuel Froxán Rial
La concejala de Deportes, Patricia Bello, participó en la entrega de medallas

Xadrez Arteixo e Irindo se imponen en la fase local de ajedrez celebrada en A Laracha
Manuel Froxán Rial
Deportistas del Sysca que asistieron a la cita de Ourense

El Sysca es el mejor club gallego en categoría júnior y absoluta
Manuel Froxán Rial
El plantel de A Piña de Veteranos celebrando uno de sus triunfos

A Piña, flamante campeón de Primera División de Veteranos
Manuel Froxán Rial