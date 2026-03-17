Xadrez Arteixo e Irindo se imponen en la fase local de ajedrez celebrada en A Laracha

La concejala de Deportes, Patricia Bello, participó en la entrega de medallas Cedida

Irindo en categoría sub 14 y Xadrez Arteixo en sub 12 y sub 10, jugarán la fase intercomarcal del torneo Xogade de ajedrez al imponerse en la fase local celebrada el pasado domingo en la Biblioteca Municipal de A Laracha, y en la que participaron un total de 76 jugadores, la cifra más alta hasta ahora.

El torneo se disputó por el sistema Suizo a cinco rondas.

La categoría sub 14 reunió a 14 jugadores de A Laracha, Carballo, Zas y Corcubión.

El vencedor fue el corcubionés Neo Belmar, que representaba, junto a Hugo, Gael y Roi, al club Irindo de Zas.

En sub 12 participaron competidores de A Laracha, Arteixo y Cerceda-A Silva. Se impuso Xadrez Arteixo con 13.5 puntos, conjunto formado por Abraham, Tomás, Daniel, Víctor, Mateo y Mario.

El mismo club ganó en sub 10 con un equipo formado por Isaac, Martín, Alen Manuel, Megan y Eduardo.

También hubo competición sub 8, aunque fuera de concurso, y en la que se impuso el carballés Roi Bello.