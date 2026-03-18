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Deportes

El Club do Mar en cuartos, mañana es el turno de Paiosaco y al Xuventude Laracha

Los de Caión vencieron ante el Sporting Cambre por 3-0

Laura Rodríguez
18/03/2026 22:29
El Club do Mar delebra un gol en un partido de liga
El Club do Mar celebra un gol en un partido de liga
Raúl López Molina
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Los equipos de la zona que participan en la 83ª edición de la Copa Coruña buscarán su pase a los cuartos de final.

El Club do Mar venció al Sporting Cambre, que también milita en Primera, por 3-0 con los goles de Iker Villar, Mario Vila y Martín Baldomir. Mañana, jueves, conocerá a su rival en el encuentro Suevos-Portazgo, que se jugará a las 12.00.

A la misma hora, el Paiosaco se medirá al Once Caballeros, que milita en Segunda y ocupa la 12ª posición con 36 puntos.Los de Paiosaco tendrán que aprovechar la diferencia de dos categorías para avanzar. 

El Once Caballeros, de O Temple, Cambre, accedió a esta ronda tras imponerse al Imperator por 3-0. Por su parte, el Paiosaco se impuso al Pastoriza por 0-7.

De ganar hoy , se enfrentará al Orillamar o al Olímpico, que juegan a las 20.00 horas. 

El Xuventude Laracha, que milita en Tercera Futgal, recibirá al Almeiras, de Segunda, a las 17.00.

 El Almeiras es colíder de su categoría con 50 puntos y lucha por el título y el ascenso a Primera, por lo que no será un rival fácil para los de A Laracha.

 En la Copa, los de Culleredo llegaron a octavos tras vencer por 1-0 al Sada mientras que el Laracha avanzó tras empatar 0-0 y vencer 5-4 en penaltis ante el Oza Juvenil.

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