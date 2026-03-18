El Club do Mar en cuartos, mañana es el turno de Paiosaco y al Xuventude Laracha

El Club do Mar celebra un gol en un partido de liga Raúl López Molina

Los equipos de la zona que participan en la 83ª edición de la Copa Coruña buscarán su pase a los cuartos de final.

El Club do Mar venció al Sporting Cambre, que también milita en Primera, por 3-0 con los goles de Iker Villar, Mario Vila y Martín Baldomir. Mañana, jueves, conocerá a su rival en el encuentro Suevos-Portazgo, que se jugará a las 12.00.

A la misma hora, el Paiosaco se medirá al Once Caballeros, que milita en Segunda y ocupa la 12ª posición con 36 puntos.Los de Paiosaco tendrán que aprovechar la diferencia de dos categorías para avanzar.

El Once Caballeros, de O Temple, Cambre, accedió a esta ronda tras imponerse al Imperator por 3-0. Por su parte, el Paiosaco se impuso al Pastoriza por 0-7.

De ganar hoy , se enfrentará al Orillamar o al Olímpico, que juegan a las 20.00 horas.

El Xuventude Laracha, que milita en Tercera Futgal, recibirá al Almeiras, de Segunda, a las 17.00.

El Almeiras es colíder de su categoría con 50 puntos y lucha por el título y el ascenso a Primera, por lo que no será un rival fácil para los de A Laracha.

En la Copa, los de Culleredo llegaron a octavos tras vencer por 1-0 al Sada mientras que el Laracha avanzó tras empatar 0-0 y vencer 5-4 en penaltis ante el Oza Juvenil.