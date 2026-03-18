El Club do Mar en cuartos, mañana es el turno de Paiosaco y al Xuventude Laracha
Los de Caión vencieron ante el Sporting Cambre por 3-0
Los equipos de la zona que participan en la 83ª edición de la Copa Coruña buscarán su pase a los cuartos de final.
El Club do Mar venció al Sporting Cambre, que también milita en Primera, por 3-0 con los goles de Iker Villar, Mario Vila y Martín Baldomir. Mañana, jueves, conocerá a su rival en el encuentro Suevos-Portazgo, que se jugará a las 12.00.
A la misma hora, el Paiosaco se medirá al Once Caballeros, que milita en Segunda y ocupa la 12ª posición con 36 puntos.Los de Paiosaco tendrán que aprovechar la diferencia de dos categorías para avanzar.
El Once Caballeros, de O Temple, Cambre, accedió a esta ronda tras imponerse al Imperator por 3-0. Por su parte, el Paiosaco se impuso al Pastoriza por 0-7.
De ganar hoy , se enfrentará al Orillamar o al Olímpico, que juegan a las 20.00 horas.
El Xuventude Laracha, que milita en Tercera Futgal, recibirá al Almeiras, de Segunda, a las 17.00.
El Almeiras es colíder de su categoría con 50 puntos y lucha por el título y el ascenso a Primera, por lo que no será un rival fácil para los de A Laracha.
En la Copa, los de Culleredo llegaron a octavos tras vencer por 1-0 al Sada mientras que el Laracha avanzó tras empatar 0-0 y vencer 5-4 en penaltis ante el Oza Juvenil.