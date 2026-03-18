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Deportes

El Corme, primer equipo en la semifinal femenina de la Copa da Costa

Mañana conocerá a su rival que será uno de los campeones de las últimas ediciones el Xallas, o el Dumbría

Laura Rodríguez
18/03/2026 22:31
El Corme en un partido de liga esta temporada
El Corme en un partido de liga esta temporada
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La VI Copa da Costa se estrenó en la tarde de hoy. El Corme se impuso al Cabana por 1-6. Mañana, jueves, a partir de las 11.00, se jugará el Dumbría-Xallas, cuyo ganador será el rival del Corme en la siguiente ronda. 

Este partido fue la final de hace dos años, en 2024, cuando el Xallas se proclamó campeón por 2-0. El vigente campeón, el Dumbría, intentará mantenerse otro año más en la lucha ante un rival que está una liga por arriba.

El Muxía, que el año pasado se quedó con la medalla de plata, también buscará su pase a semifinales ante la Esteirana. El partido se jugará en A Arliña a las 12.00. La balanza se inclina un poco más para las locales, dado el alto nivel que están mostrando en liga, donde vencieron a las de Esteiro por 1-2 y 9-2, aunque en la Copa nunca se sabe.

Su rival saldrá del Corcubión-Cee (17.00), donde, a pesar de la diferencia de categoría, se prevé un duelo muy disputado, al ser también un derbi de proximidad. 

El Bergan B recibirá al Atlético San Pedro (18.00) en los cuartos de la Copa Coruña.

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