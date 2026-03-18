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Deportes

Tarde festiva de cuartos de final en la LXI Copa da Costa

Los duelos son Cabana-Sofán, Porteño-Sporting Zas, Malpica-Corme y Castriz-Muxía

Laura Rodríguez
18/03/2026 22:29
Partido de octavos entre el Muxía y el Camariñas | Raúl lópez
Partido de octavos entre el Muxía y el Camariñas | Raúl lópez
EC
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Este jueves 19 de marzo se conocerán los cuatro equipos que avanzan a semifinales de la 61ª edición de la Copa Costera. Serán aquellos que resulten vencedores del Cabana-Sofán, del Porteño-Sporting Zas, del Malpica-Corme y del Castriz-Muxía. 

El reto más complicado, al menos a priori, será para el Cabana, de 2ª Galicia, que recibirá a las 16:30 horas al Sofán, conjunto de Preferente y dos categorías por encima. 

Ambos equipos llegan en buena dinámica tanto en liga como en la Copa. Los cabaneses se clasificaron tras golear al Outes por 3-7, mientras que los de Carballo superaron al Oza por 0-3. En liga, el Cabana venció este fin de semana al Corme (0-2), mientras que el Sofán empató con el San Tirso (0-0). 

A las 17:00 horas será el turno del Porteño y el Sporting Zas, dos equipos de la Liga da Costa en un duelo que se presenta muy igualado. 

En liga, el Porteño ganó en la ida por 4-1, mientras que en la vuelta ambos conjuntos empataron (1-1). El equipo de Ponte do Porto llegó a cuartos tras vencer al Volante de Baños (0-4), mientras que el Zas eliminó al Laxe en los penaltis.

El ganador de este encuentro se enfrentará al vencedor del Malpica-Corme. A las 18:00 horas, el Malpica abrirá las puertas de A Pedra Queimada para disputar otro derbi ante el Corme. 

Será el primero de los dos enfrentamientos que medirán a ambos equipos esta semana, ya que el domingo volverán a verse las caras en liga. En el último duelo liguero entre ambos, el Malpica se impuso por 0-3.

En la Copa, los malpicáns eliminaron al Fisterra (4-1), equipo de una categoría superior, mientras que el Corme venció al Montelouro por 0-4. 

Por último, los que abren la jornada tendrán que esperar hasta el final del día para conocer a su rival: el ganador del Cabana-Sofán se medirá al vencedor del Castriz-Muxía

El Muxía viajará a Santa Comba (19:00) para medirse al Castriz en un duelo entre equipos de la misma categoría. Los muxiáns llegan tras superar al Camariñas (4-0), mientras que el Castriz tuvo más dificultades para imponerse al Xallas (2-3). 

En liga, ambos militan en Primera Galicia, y la clasificación favorece al Muxía, con 43 puntos frente a los 26 del Castriz. En el duelo entre ambos, el Muxía se impuso por 3-2; la vuelta se jugará este domingo. 

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