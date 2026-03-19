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Deportes

Gran fiesta de la gimnasia rítmica en Carballo con la primera fase de la liga provincial

El pabellón Vila de Noia se llenó en una intensa jornada con derroche de talento 

Redacción
19/03/2026 23:39
gimnasia ritmica (25)
Una de las actuaciones
Mar Casal
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Redacción / Carballo El pabellón Vila de Noia de Carballo se llenó este jueves para disfrutar de una intensa y exitosa primera fase de la liga provincial de gimnasia rítmica, competición organizada por la Federación Galega y el club local Rítmica Carballo, en colaboración con el Concello. 

Deportistas de toda la provincia en las modalidades individual y de conjuntos se dieron cita en una jornada de mañana y tarde, en la que público y familias disfrutaron de las coreografías, la plasticidad y la técnica de las participantes que derrocharon talento y deportividad. Desde las categorías de formación (iniciación y prebenjamín) hasta las sénior y máster, llenaron de espectáculo el Vila de Noia. 

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