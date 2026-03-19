Gran fiesta de la gimnasia rítmica en Carballo con la primera fase de la liga provincial

Una de las actuaciones Mar Casal

Redacción / Carballo El pabellón Vila de Noia de Carballo se llenó este jueves para disfrutar de una intensa y exitosa primera fase de la liga provincial de gimnasia rítmica, competición organizada por la Federación Galega y el club local Rítmica Carballo, en colaboración con el Concello.

Deportistas de toda la provincia en las modalidades individual y de conjuntos se dieron cita en una jornada de mañana y tarde, en la que público y familias disfrutaron de las coreografías, la plasticidad y la técnica de las participantes que derrocharon talento y deportividad. Desde las categorías de formación (iniciación y prebenjamín) hasta las sénior y máster, llenaron de espectáculo el Vila de Noia.