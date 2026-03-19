Máxima emoción en cuartos de final de la Copa da Costa con dos pases decididos en los penaltis

Once inicial que presentó el Sofán en Cabana Mar Casal

La Copa da Costa en toda su esencia sería una de las frases que mejor podría resumir lo acontecido en la ronda de cuartos de final del torneo disputada coincidiendo con la festividad de San José.

En todos los campos hubo emoción a raudales y un gran ambiente.

Al final la recompensa del pase a semifinales fue para el Sofán, que ganó con ciertos apuros en Cabana (2-3); para el Porteño, al que un buen Zas también hizo sudar de lo lindo en A Grixa (3-2); para el Malpica que necesitó de la tanda de penaltis para apear al Corme tras finalizar en tablas el duelo de Pedra Queimada (1-1); y para un Muxía que también se mostró más acertado desde el punto fatídico en su visita al Castriz (1-1 al término de los 90 minutos).

En As Redondas el Cabana recibía al gran favorito para llevarse el título, un Sofán que en la primera ronda del torneo dejó en la cuneta al Dumbría, otro de los favoritos.

De salida dio la impresión de que los de Pablo Torreira se desharían sin muchas complicaciones del cuadro cabanés, toda vez que a los 35 minutos de juego ya ganaban por 0-2, con goles de Javier y Joel.

Al cuarto de hora de la segunda mitad Brais acortó distancias, pero a renglón seguido Marcos Montero hizo el 1-3 que parecía apuntillar a los locales.

No fue así porque apenas un par de minutos después Sergio hizo el definitivo 2-3, poniendo máxima emoción a la última media hora de partido.

Al final, victoria y pase para un Sofán que dispuso de más ocasiones, incluido un par de remates a la madera, ante un Cabana muy digno, que también tuvo sus opciones y que reclamó un penalti en los compases iniciales.

El equipo carballés se jugará el pase a la final en el campo de un Muxía que empató en San Pedro ante el Castriz (1-1), por lo que fue necesario recurrir al lanzamiento de penaltis, suerte en la que los muxiáns mostraron más acierto que los de Santa Comba (2-3).

Uno de los dos duelos de la otra parte del cuadro era el Porteño-Sporting Zas, que se saldó con un apretado 3-2, por más que el equipo de Ponte do Porto está luchando por el título de campeón de la Liga da Costa, mientras que los zasenses lo hacen por no descender.

Babacar Fall adelantó a los locales al filo del primer cuarto de hora, pero Pablo Fuentes volvió a restablecer la igualada en los compases iniciales de la segunda mitad.

Poco duró la alegría zasense ya que poco después y en apenas cinco minutos el Porteño puso tierra de por medio con un nuevo gol de Babacar y otro de Gabriel.

El Zas no se vino abajo y llevó la incertidumbre a las gradas con un tanto de Darío a poco más de 20 minutos para el final.

El Malpica, a remolque

Los otros dos protagonistas de la ronda de cuartos de final fueron el Malpica y el Corme que midieron sus fuerzas en Pedra Queimada.

Fue un choque bastante igualado que se acabó decidiendo con lanzamientos desde los 9 metros.

Durante el tiempo reglamentario los primeros en golpear fueron los cormeláns.

Corría el minuto 74 de partido cuando un ataque visitante finalizó con un disparo al palo, tras el que Borja estuvo más vivo que nadie para aprovechar el rechace y mandar el balón al fondo de la portería defendida por Suso.

Quedaba poco tiempo por delante y a los locales no les quedó más remedio que irse arriba en busca de una igualada que llegaría en el minuto 90.

Fue a raíz de una falta muy cercana a la línea de fondo que lanzó Adán y en la que Diego acabó poniendo el definitivo 1-1 al resolver el posterior barullo que se formó en el área visitante.

En la tanda de penaltis el meta malpicán Suso se convirtió en el héroe de su equipo al detener el último lanzamiento, obra de Aitor, que daba el pase al Malpica gracias a su mayor acierto (5-4).

Así las cosas, toca esperar al próximo 5 de abril, fecha elegida para la disputa de las semifinales que tendrán como escenarios los campos de Arliña, en Muxía, y Pedra Queimada, en Malpica.

Club do Mar y Paiosaco siguen adelante en la Copa de A Coruña

Con el Club do Mar ya clasificado desde la noche del pasado miércoles tras derrotar al Sporting Cambre por 3 goles a 0, el día de San José fue el turno para Paiosaco y el Xuventude Laracha, que corrieron desigual suerte en la ronda de octavos de final de la Copa de A Coruña.

El Paiosaco se clasificó para cuartos tras imponerse por 2-4 al Once Caballeros.

Pese a la diferencia de categoría, no lo tuvieron fácil los de la localidad de feria, al punto de que se vieron obligados a remontar dos veces.

Jacobo hizo el 1-0 y aunque David empató en el 39, antes del descanso los locales volvieron a adelantarse.

En la segunda mitad los goles de Iván Amor, Manuel Mato y Daniel pusieron las cosas en su sitio.

Peor le fueron las cosas al Xuventude Laracha ante el Almeiras, equipo que milita una categoría más arriba.

Los visitantes acabaron llevándose el pase al imponerse por 0-2, con un gol en los primeros minutos y otro al final.

Por lo que respecta al Club do Mar, sus goleadores fueron Iker Villar y los hermanos Hugo y Martín Sánchez

Copa da Costa Femenina

El jueves también se disputaron los partidos de octavos de final de la Copa da Costa Femenina, en la que siguen adelante Xallas, Corme, Muxía y Cee.

El Xallas, conjunto que milita en Primera Gallega, no pudo pasar del 0-0 en O Conco ante el Dumbría, por lo que hubo que recurrir a los penaltis, suerte en la que se llevó el triunfo por 3-4.

El Corme, por su parte, no tuvo mayores problemas para golear a domicilio al Cabana por 1-6.

Muchos goles, hasta un total de catorce, hubo también en el Muxía-Esteirana, que finalizó 8-6.

El derbi entre el Corcubión y el Cee fue para las visitantes, que acabaron imponiéndose por 1-3.

Por lo que respecta a la Copa da Coruña Femenina, ayer también quedó apeado el Bergantiños B al ser superado en As Eiroas (0-3) por un Atlético San Pedro que milita en 1ª Gallega y está luchando por el ascenso.