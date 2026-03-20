Basket Xiria buscar volver al buen camino en su visita a Lugo

Sergio Yubero porfiando por un balón con dos jugadores visitantes en el Xiria-Sigaltec Raúl López Molina

Este fin de semana se disputa la vigésimo tercera jornada de liga en el grupo AB de Tercera Federación Española de Baloncesto, en la que al Basket Xiria le toca visitar la cancha del Estudiantes de Lugo.

El partido se juega este domingo a partir de las 19,30 horas.

Los carballeses afrontan el compromiso con la intención del recuperarse del tropiezo sufrido la jornada anterior, cuando fueron sorprendidos en su pista por el Sigaltec Vilagarcía (66-79).

Este resultado no hizo más que confirmar la tremenda igualdad que existe esta temporada en la categoría, en donde cualquiera le puede ganar a cualquiera.

Otro buen ejemplo lo tenemos en el caso del rival de mañana del Basket Xiria.

Los lucenses están en serios apuros por cuanto son penúltimos en la tabla con un balance provisional de 7 victorias y 15 derrotas.

Sin embargo, hace un par de jornadas derrotar en su pista al Sigaltec Vilargacía por 102-85 y poco antes habían hecho lo propio con el líder Marín, al que se impusieron por 86-81.

Esto quiere decir que los jugadores de Héctor Méndez están obligados a saltar el domingo por la tarde a la pista del Pazo Provincial dos Deportes de Lugo con la máxima concentración y perfectamente mentalizados para darlo todo si no quieren llevarse otro disgusto.

Y es que pese a la inesperada derrota del pasado fin de semana, Basket Xiria sigue en segunda posición de la tabla, a tan solo un punto del Marín, por lo que en las cuatro jornadas que restan tiene prohibido volver a fallar si quiere asegurar su presencia en la fase de ascenso.

En el choque dominical los visitantes deberán vigilar de cerca a jugadores como Iker Sama, que lleva anotados 374 puntos.

Club Baloncesto Laracha

El Club Baloncesto Laracha Galimática afronta un nuevo compromiso de Primera División Nacional de Baloncesto Femenino recibiendo este sábado en su pabellón al conjunto compostelano del Peleteiro Clínica Baltar.

El comienzo del encuentro está fijado para las 18.30 horas.

Los puntos en juego son importantes para ambas formaciones.

Las larachesas son novenas con 31 puntos y un balance provisional de 10 partidos ganados y 11 perdidos, aunque aspiran a sumar el mayor número de puntos posibles en las seis jornadas que restan para el término de la competición con el fin de seguir escalando posiciones, en una temporada que fue la de su debut en categoría nacional y en la que el objetivo central era asegurar la permanencia.

Peleteiro, por su parte, está luchando por los puestos de privilegio ya que ocupan la cuarta posición con 35 sumados luego de 14 victorias y 7 derrotas. Hoy llegarán a Laracha con las máximas aspiraciones.

En el partido de la primera vuelta se impusieron por 73-66 luego de un partido bastante igualado.