Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Diez medallas para Kárate Carballo en el Autonómico infantil y la Copa cadete disputadas en Santiago

El éxito del club carballés es todavía más meritorio si se tiene en cuenta que acudió con tan solo doce deportistas

Manuel Froxán Rial
20/03/2026 19:01
Siete de los deportistas de Kárate do Carballo que acudieron al Autonómico disputado en Santiago
Siete de los deportistas de Kárate do Carballo que acudieron al Autonómico disputado en Santiago
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Kárate do Carballo tuvo una brillantísima actuación en el Campeonato gallego infantil y la Copa gallega de categoría cadete, competiciones celebradas hace unos días en el Multiusos do SAR. 

El Club carballés acudió con un total de 12 deportistas y los logros no pudieron ser más destacados por cuanto, pese a es limitación de efectivos, la expedición regresó con un total de diez medallas: dos oros, dos platas y seis bronces. 

Uxía Mariño, en kumite juvenil de más de 52 kilos de peso se proclamó campeona de Galicia,y lo mismo ocurrió con su campañera Daniela García Rey, nueva campeona gallega de Copa en kumite de menos de 61 kilos. 

Las preseas de plata las consiguieron Valeria Amarelle en kumite juvenil de más de 42 kilos y Daniela García García, en kata infantil, alzándose así con el subcampeonato gallego de sus respectivas categorías en las dos pruebas en cuestión. 

Las medallas de bronce se las colgaron Aldara Fernández (kata infantil); Arón González (kata infantil), Marco Canedo (kata alevín); Helia Iglesias (kumite juvenil de menos de 37 kilos) y Lara Bardanca (kumite juvenil de menos de 42 kilos. 

Por su parte, Van Tien Velo también subió al tercer escalón del podio en la Copa gallega de kumite para cadetes de menos de 52 kilos.

Los restantes cinco deportistas de Kárata do Carballo que también compitieron en el Multiusos do Sar
Los restantes cinco deportistas de Kárata do Carballo que también compitieron en el Multiusos do Sar
Cedida
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Santi Yubero porfiando por un balón con dos jugadores visitantes en el Xiria-Sigaltec

Basket Xiria buscar volver al buen camino en su visita a Lugo
Manuel Froxán Rial
Siete de los deportistas de Kárate do Carballo que acudieron al Autonómico disputado en Santiago

Diez medallas para Kárate Carballo en el Autonómico infantil y la Copa cadete disputadas en Santiago
Manuel Froxán Rial
Jorge Bouzas en un lance del Xiria-Luceros

El Calvo Xiria recibe a un necesitado Balonmano Cañiza
Redacción
gimnasia ritmica (25)

Gran fiesta de la gimnasia rítmica en Carballo con la primera fase de la liga provincial
Redacción