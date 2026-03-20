Diez medallas para Kárate Carballo en el Autonómico infantil y la Copa cadete disputadas en Santiago

Siete de los deportistas de Kárate do Carballo que acudieron al Autonómico disputado en Santiago Cedida

Kárate do Carballo tuvo una brillantísima actuación en el Campeonato gallego infantil y la Copa gallega de categoría cadete, competiciones celebradas hace unos días en el Multiusos do SAR.

El Club carballés acudió con un total de 12 deportistas y los logros no pudieron ser más destacados por cuanto, pese a es limitación de efectivos, la expedición regresó con un total de diez medallas: dos oros, dos platas y seis bronces.

Uxía Mariño, en kumite juvenil de más de 52 kilos de peso se proclamó campeona de Galicia,y lo mismo ocurrió con su campañera Daniela García Rey, nueva campeona gallega de Copa en kumite de menos de 61 kilos.

Las preseas de plata las consiguieron Valeria Amarelle en kumite juvenil de más de 42 kilos y Daniela García García, en kata infantil, alzándose así con el subcampeonato gallego de sus respectivas categorías en las dos pruebas en cuestión.

Las medallas de bronce se las colgaron Aldara Fernández (kata infantil); Arón González (kata infantil), Marco Canedo (kata alevín); Helia Iglesias (kumite juvenil de menos de 37 kilos) y Lara Bardanca (kumite juvenil de menos de 42 kilos.

Por su parte, Van Tien Velo también subió al tercer escalón del podio en la Copa gallega de kumite para cadetes de menos de 52 kilos.