El Calvo Xiria recibe a un necesitado Balonmano Cañiza

Jorge Bouzas en un lance del Xiria-Luceros Raúl López Molina

Después de caer a domicilio ante el Balonmano Reconquista, el Calvo Xiria vuelve este sábado a su pista del Pabellón Vila de Noia para recibir al Saeplats A Cañiza, partido que dará comienzo a las 20 horas.

Los carballeses confían en hacer valer el factor campo, en donde recientemente cosecharon triunfos importantes ante equipos tan potentes como el Bueu o el Gáldar.

El equipo de Adrián Dubra suele mostrar una versión muy sólida cuando juega ante su afición, desplegando un juego coral donde la velocidad en la transición y la contundencia defensiva son señas de identidad.

A pesar de la irregularidad en algunos desplazamientos, el bloque carballés recuperó la confianza gracias a una mejoría notable en la efectividad de cara la portería y a una rotación que permite mantener un ritmo alto durante los 60 minutos, clave para doblegar a rivales que proponen partidos físicos.

Por su parte, el Saeplast BM. Cañiza llega en un momento de mucha confianza tras vencer al Culleredo (30-28) y demostrar que es un equipo muy peligroso y difícil de batir.

Aunque en el partido de ida el Calvo Xiria se hizo con los puntos en juego, el conjunto de A Cañiza es un bloque experimentado que sabe gestionar muy bien los tiempos del partido y que cuenta con individualidades capaces de decidir si no se les presiona con intensidad.

Son un rival que nunca se rinde y que obligará a los locales a estar concentrados en cada acción defensiva.

Las mejores armas para dejar los puntos en Carballo serán el control del contraataque y la solidez defensiva para evitar que el rival se sienta cómodo en los lanzamientos.

La unión entre el equipo y la grada será, una vez más, el necesario jugador número siete para decantar la balanza, por lo que desde el club animan a los aficionados a no perderse la cita.

1ª Autonómica Femenina

Este sábado también juega en casa el equipo sénior femenino, que recibe al Brigantium Nunegal (Vila de Noia, 17.45 horas).

El choque es fundamental para las carballesas que quieren mantener la dinámica positiva que las llevó a sumar victorias contundentes como el 26-15 ante el Porriño o el importante triunfo ante el Samertolameu (24-22).

El ambiente en el pabellón promete ser espectacular.

El Calvo Xiria está demostrando ser un bloque muy equilibrado, donde la defensa se ha convertido en un muro casi infranqueable para muchos rivales.

Las carballesas destacan por su entrega física y por un juego colectivo muy fluido que les permite encontrar soluciones claras en ataque estático.

La madurez mostrada en las últimas jornadas les hace llegar a este derbi coruñés en un momento óptimo de moral y forma.

El BM. Brigantium siempre propone partidos de mucha brega. Viene de demostrar su potencial goleador tras derrotar con autoridad al Porriño.

Son un conjunto que aprovecha muy bien los desajustes defensivos y que cuenta con una portería que puede llegar a ser determinante.

Para ganar, el Calvo Xiria deberá hacer gala de su intensidad defensiva y evitar las pérdidas de balón que permitan correr al rival.

La paciencia en la elaboración del ataque y el acierto en los lanzamientos también serán claves.

1ª Autonómica Masculina

El Calvo Xiria B juega este sábado en la pista del Chapela (17.30 horas).

Tras una semana de resultados complicados en casa, el filial carballés viaja con la intención de rebelarse y dar la sorpresa.

Sus armas para este compromiso de 1ª Autonómica Masculina pasan por una defensa agresiva y por ser valientes en el uno contra uno para desgastar al rival.