Deportes
Balonmán Xiria doblega al Saeplats Cañiza por un apretado 29-28
Los carballeses fueron muchos minutos por detrás y les tocó remontar en el tramo final
Calvo Xiria logró su victoria número 14 en la liga a costa de un Saeplast Cañiza al que derrotó por 29-28.
No lo tuvieron fácil los verdinegros ya que fueron a remolque durante muchos minutos.
Los carballeses llegaron al descanso con ventaja mínima (16-15) pero en la reanudación los visitantes volvieron a salir mejor a la pista y al Xiria le tocó remontar en el tramo final.