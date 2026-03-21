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Deportes

Balonmán Xiria doblega al Saeplats Cañiza por un apretado 29-28

Los carballeses fueron muchos minutos por detrás y les tocó remontar en el tramo final

Redacción
21/03/2026 22:26
El plantel carballés posando con jóvenes aficionados al término del partido
El plantel carballés posando con jóvenes aficionados al término del partido
Raúl López Molina
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Calvo Xiria logró su victoria número 14 en la liga a costa de un Saeplast Cañiza al que derrotó por 29-28. 

No lo tuvieron fácil los verdinegros ya que fueron a remolque durante muchos minutos. 

Los carballeses llegaron al descanso con ventaja mínima (16-15) pero en la reanudación los visitantes volvieron a salir mejor a la pista y al Xiria le tocó remontar en el tramo final.

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