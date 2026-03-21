La jornada 27 de 1ª Futgal depara tres derbis de lo más interesantes

Los jugadores del Fisterra están con mucha moral tras las recientes victorias ante Vizoño y Boimorto Cedida

Hasta tres derbis afrontan en la vigésimo séptima jornada de Primera Futgal los representantes del ámbito costero y su entorno.

Es el caso del Club do Mar-Fisterra (17 horas), en el que los puntos son importantes para ambos equipos aunque por distintos motivos.

Los de Caión están luchando por los puestos de privilegio. Solo 3 puntos le separan de los colíderes- Arzúa y Calo– y 1 de la tercera plaza, que ahora mismo ocupa el Cacheiras y que también da derecho a disputar la promoción de ascenso.

Por este motivo, los locales no pueden fallar ante un Fisterra que es penúltimo en la tabla, si bien tiene los puestos de salvación a tan solo 2 puntos.

Además de necesitados de puntos, los de Ara Solis llegan a esta cita con la moral renovada después del cambio operado en el banquillo, en donde Fran Pequeño ha sustituido a Leo Picallo.

El movimiento parece que le ha sentado bien a los de la zamarra verde por cuanto el técnico se estrenó con victoria el pasado domingo (2-1 al Vizoño) y días después coincidiendo con la festividad de San José, superó al Boimorto por 0-1 en el partido que tuvo que ser aplazado en febrero por la lluvia.

Mucho en juego hay también en el Castriz-Muxía (19.00). Los locales necesitan puntuar para seguir distanciándose de la zona de peligro, mientras los muxiáns también quieren ganar para agotar sus últimas posibilidades de entrar en puestos de playoff.

Ambos equipos se enfrentaron el jueves en la Copa da Costa, partido que finalizó con 1-1 aunque en los penaltis la suerte sonrió a los muxiáns.

Un tercer derbi es el Queixas-Esteirana (17.00).