Partidos importantes para Sofán, Paiosaco y Dumbría

Una acción del Paiosaco-Negreira de hace siete días, que finalizó con reparto de puntos (1-1) Raúl López Molina

Jornada número 27 en la Preferente Norte marcada por un duelo de altos vuelos entre Órdenes y San Tirso en Vista Alegre, además de salidas duras para Paiosaco y Victoria.

También se juegan mucho el Sofán y el Dumbría, aunque por motivos bien distintos.

Sofán-Pol (17.00)

El empate con el San Tirso y la victoria del Betanzos apearon al Sofán de los puestos de playoff.

Los carballeses afrontan este domingo un duelo complicado contra un Pol que también está bien posicionado en la tabla (marcha octavo).

Los de O Carral necesitan ganar y ver lo que hace un Betanzos que le aventaja en un punto y ocupa la última plaza de playoff.

Cultural Maniños-Dumbría (17.30)

El Dumbría visita a un Cultural Maniños que es el colista del grupo y que ya lleva tiempo desahuciado.

Los de Pablo Conde necesitan ganar para seguir alejándose de los puestos de descenso.

Los dumbrieses llevan cinco jornadas sin perder y aspiran a prolongar su buena racha.

Sumar 3 nuevos puntos esta tarde en el campo de O Pote sería además un buen rearme anímico para afrontar el tramo final de la competición, de la que tras la jornada 27 quedarán otros siete partidos por jugar.

Órdenes-San Tirso (12.00)

Vista Alegre acoge el partidazo de la jornada entre el tercero y el cuarto clasificado.

El Órdenes superó al San Tirso en la clasificación la semana pasada, por lo que los de Fabio buscarán asaltar el feudo de su rival y recuperar la tercera plaza.

Lalín-Paiosaco (17.00)

Salida más que complicada para el Paiosaco, que visita el campo del líder, un Lalín que llegará con ganas de revancha tras caer en la última jornada contra el Pol.

Betanzos-O Val (17.00)

Partido, a priori, asequible para el Betanzos en el García Irmáns contra un O Val que es penúltimo en la tabla clasificatoria.

Los de Claudio buscan asentarse en los puestos de playoff.

Negreira-Victoria (17.30)

Desplazamiento complejo para un Victoria que no quiere jugar con fuego.

Tan solo tres puntos separan a los coruñeses del descenso, distancia que buscarán aumentar en su visita al Negreira en el Jesús García Calvo.