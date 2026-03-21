Un Bergantiños rearmado en lo anímico visita el Helmántico

Iago Novo protege el balón ante un jugador del Salamanca en el partido de la primera vuelta Raúl López Molina

Un Bergantiños al que la clara victoria del pasado fin de semana ante el Lealtad de Villaviciosa (3-0) le ha cambiado la cara, visita este domingo al Salamanca en la primera de las siete citas que faltan para bajar el telón de la competición.

El choque se disputa en el Estadio Helmántico, a partir de las 17.00 horas.

Los puntos en juego son importantes para los dos equipos.

Los salmantinos llevan buena parte del campeonato metidos en puestos de playoff, pero no lo tienen asegurado ni muchos menos.

Los carballeses, por su parte, una vez dejada atrás la “pájara” de 2026, año en el que hasta el pasado domingo solo habían conseguido ganar un partido, quieren asegurar cuanto antes la permanencia y, si la suerte y los resultados acompañan, volver a meterse en la pelea por las puestos de promoción, de los que ahora mismo solo les separan 3 puntos.

Por ello sería importantísimo no caer derrotado en el Helmántico.

En todo lo que se lleva de segunda vuelta en el mítico recinto salmantino no ha conseguido ganar ningún visitante.

Los dos únicos partidos que ha perdido el Salamanca como local fueron en las primeras jornadas, concretamente en la 8ª (26 de octubre de 2025) cuando se impuso allí la Segoviana por 1-2; y en la 11ª (16 de noviembre de 2025), cuando hizo lo propio el Real Ávila (1-3).

Desde entonces ha llovido mucho y lo máximo que han cedido en su casa los salmantinos en las diez jornadas de la segunda vuelta han sido dos empates (0-0 ante el Marino y 1-1 ante el Numancia).

En empate (2-2) también acabó el Bergantiños-Salamanca de la jornada inaugural.

El duelo de la segunda vuelta no llega en mal momento para los carballeses, toda vez que el triunfo y el juego desplegado hace siete días ante el Lealtad parecen haber devuelto la confianza al equipo.

“La victoria del otro día nos da mucha moral y confianza para afrontar con garantías el tramo final de una competición en la que hay mucha igualdad y en la que los pequeños detalles van a marcar la diferencia”, señala Simón Lamas, el entrenador del cuadro rojillo.

“El partido ante el Lealtad nos permitió ver de lo que somos capaces, puesto que sacamos a relucir una de las mejores versiones del equipo en muchas facetas del juego. Fue, sin duda, un partido diferente a muchos otros de los que jugamos en casa, pero supimos adaptarnos bien y fuimos capaces de crear ocasiones y controlar bien a un rival que llegaba en un buen momento”, explica el técnico.

“Ahora vamos a Salamanca”, prosigue analizando Lamas, “con la intención de darle continuidad a esa buena versión y sabiendo que tenemos que adaptarnos a un contexto diferente: Un campo grande, de hierba natural y que busca ser siempre propositivo. Hemos trabajado bien durante la semana y tenemos claro hacia dónde llevar el partido y qué tenemos que hacer para imponernos”.

El lucense califica el encuentro de “importante, como todos lo que quedan de aquí al final de liga” y también dice tener claro que se van a enfrentar “a uno de los mejores equipos de la categoría”.

Cuidado con Delgado

El Salamanca tiene en Delgado a su gran baluarte ofensivo.

El delantero lleva marcados 11 goles y es el máximo goleador de largo de su equipo.

Tras él se sitúa Servetti, que lleva 7 dianas. En cualquier caso, la zaga carballesa parece estar preparada a tenor de las palabras de su entrenador.

“Creo que el partido nos llega en un buen momento, tanto a nivel defensivo como ofensivo”, dice Simón Lamas.