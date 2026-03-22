El Basket Xiria desperdicia 14 puntos de renta y sufre para imponerse en Lugo

Carlos Varela, máximo anotador con 22 puntos, en el partido de la primera vuelta EC

Al Basket Xiria le tocó sufrir en su visita al Pazo dos Deportes de Lugo después del repentino bajón sufrido al comienzo de la segunda parte, en la que los carballeses parecieron acusar la derrota sufrida el fin de semana anterior en el Vila de Noia de Carballo ante el Sigaltec de Vilagarcía.

El equipo de Héctor Méndez entró bien al partido aunque el primer cuarto resultó bastante igualado.

En el segundo los verdiblancos estuvieron a gran nivel tanto en ataque como en defensa para lograr un parcial de 12-23 con el que el partido parecía más que encarrilado.

No fue así porque en el tercer cuarto los lucenses le devolvieron la moneda con un 25-16 que les volvió a meter en el partido y dio paso a un último acto en el que hubo emoción hasta el final.

Ficha técnica

Estudiantes Lugo: 65: Saúl Ramos, Jonas Arfgenti (4), Iker Sama (3), Alejandro Hermida (17), Andrii Sytar /12), Diego Villadóniga, H. Rodríguez, Pedro Fernández (14), Hugo Palomares (3) y Cristian Darriba (12).

Calvo Basket Xiria: 68: Anxo Soto, Carlos Varela (22), Sergio Yubero (2), Germán Sabater (9), Tomic (4), Snyers (6), Álex Iglesias (10), Pedro Roque do Vale (6), Santi Martínez (4), Iñaki Luaces (2), F. Casariego y L. Sánchez (3).

Cuartos: 16-18, 19-20 (descanso); 13-18 y 28-27.

Marcador acumulado: 14-17, 26-40, 51-56 y 65-68.

Árbitros: Andrés Esteban Domínguez y Víctor González. Sancionaron con 18 faltas a los locales y con 24 a los visitantes.