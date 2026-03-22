El Calvo Xiria gana al Cañiza y mantiene la cuarta plaza del grupo

Gabriel Castiñeiras intentanto lanzar sobre la portería del Cañiza Raúl López Molina

El Calvo Xiria se impuso por un ajustado 29-28 a un Saeplats Cañiza que se está jugando la permanencia en el tramo final de la temporada.

El triunfo permite a los carballeses mantener la cuarta plaza del grupo.

Desde el inicio, el Xiria mostró su intensidad ofensiva al marcar desde los 7 metros David Garcia tras una buena acción combinativa.

Los visitantes respondieron rápido con un gol de Sergi Corcuera, seguido de otro de Luciano Nicolas Flores.

A medida que avanzaba la primera mitad, el Cañiza lograba mantenerse con una mínima ventaja, gracias sobre todo a los goles de Cristian Canosa.

El equipo local opuso resistencia gracias a la aportación de Gabriel Castiñeiras.

A lo largo de esta fase hubo momentos destacados en el que los dos equipos mostraron su calidad en ataque posicional.

El primer tiempo acabó con un apretado marcador de 16-15 para los de casa tras una defensa presionante de Cañiza y un gol de Pablo Veiga desde los 6 metros.

En la segunda parte los pontevedreses salieron fuerte y empataron por medio de Pablo Dacosta.

Su compañero Allan Magno también fue clave para su equipo anotando con mucha facilidad desde cerca.

Pero los verdinegros respondieron con Chimpo Rodriguez elevando su rendimiento durante este período crítico al marcar varios goles decisivos desde su posición de lateral izquierdo.

En el tramo final las acciones del Xiria fueron más efectivas y sirvieron para llevarse la victoria, a pesar de la férrea oposición de los visitantes.

Dos goles de Julián García en los últimos minutos dieron la puntilla al cuadro rival

Ficha técnica

Calvo Xiria (16+13): Antonio Mato (p), Darío Calviño (p), Gabriel Castiñeiras (3), David García (2), Chema Negreira (5), Pablo Veiga (3), Julián García (4), Chimpo Rodríguez (4), Samuel Veiga (1), Julián López (1), Daniel Periscal (3), Jorge Bouzas (1), Mario García, Diego Gago, Senen Garea (2).

Saeplats cañiza (15+13): Iván Capelo (p), Iván Plaza (p), Allan Magno (8), Daniel Lusquiños, Paulo Dacosta (4), Manuel Fernández (1), Luciano Nicolás (6), Sergi Corcuera (1), Marcos Pequeño, Roi Álvarez, Brais Fernández, Gabriel Domínguez, Cristian Canosa (6), Goran Tomislav (2).

Marcador cada 5’: 2-3, 4-6, 7-9, 9-11, 12-13, 16-15, (descanso), 18-20, 20-22, 23-24, 26-25, 27-27, 29-28 (final).

Árbitros: Julio Villanueva e Pablo Torreiro.