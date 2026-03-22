El Club do Mar se mete en puestos de promoción tras derrotar al Fisterra

El 2-0 ante el Fisterra permite al Club do Mar colocarse segundo Raúl López Molina

El Club do Mar se impuso por 2-0 al Fisterra y se aprovechó del tropiezo del Cacheiras (no pasó del 0-0 en Tordoia) para meterse en posiciones de playoff.

Los de Caión son ahora segundos con los mismos puntos que un Calo que ayer cayó por 2-0 en el campo del líder Arzúa.

En el Municipal de A Laracha los blancos encarrilaron muy pronto el derbi ante un conjunto fisterrán que llegaba en buen momento tras sus últimos resultados.

Cuando se cumplía el primer cuarto de hora Alberto Díaz hizo el 1-0 y al filo de la media hora Martín Baldomir estableció el definitivo 2-0.

Los verdinegros deberán seguir peleando por la salvación en las jornadas que restan ya que continúan penúltimos.

Idéntico objetivo tiene un Camariñas que volvió a caer, esta vez ante un Praíña (1-0) que marcó en el 84.

Mucho más difícil lo tiene el colista Esteirana, al que el Queixas le endosó un rotundo 6-0, con goles de Martín Alonso (2)Michael, Brayan, Marco y Gael.

El último encuentro en finalizar fue el Castriz-Muxía y lo hizo con el 0-0 inicia, que no deja satisfechos ni a unos ni a otros.

El punto permite a los de Castriz seguir fuera del descenso pero empatado a puntos con el antepenúltimo.