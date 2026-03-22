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Deportes

El Porteño le arrebata el liderato de la Liga da Costa a un San Lorenzo que cayó en Mazaricos

La lucha por la parte baja también es encarnizada al punto de que ganaron todos a excepción del Zas, que empató en Outes

Manuel Froxán Rial
22/03/2026 20:32
El Xallas se coloca segundo gracias a su triunfo ante el Baio
El Xallas se coloca segundo gracias a su triunfo ante el Baio
Raúl López Molina
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Cambio de líder en la Costa. El San Lorenzo volvió a pinchar por segunda jornada consecutiva y el Porteño no dejó pasar la oportunidad para encaramarse a lo más alto de la tabla. 

El equipo de Ponte do Porto se impuso por 4-2 a un Sofán B que le puso las cosas muy difíciles y solo cedió en el tramo final. 

Para los locales marcaron Bruno (2), Babacar y José; Rubén hizo los dos de los carballeses. 

El San Lorenzo pinchó ante otro rival de la parte baja como el Mazaricos, que se impuso por 3-1 pese a empezar perdiendo.

 Los carballeses pasan a ser terceros ya que la segunda plaza es para un Xallas que ganó a domicilio (1-2) a un Baio que empezó adelantándose por medio de Rubén pero que luego encajó dos goles en un minuto, los dos obra de Bryan. 

El resto de enfrentamientos quedaron como sigue: Monte Louro-Corcubión, 2-1; Outes-Zas, 1-1; Malpica-Corme, 0-1; Cabana-Muros, 2-4; y Ponteceso-Soneira, 1-1. 

A destacar que la zona baja de la tabla también está al rojo vivo. El colista vuelve a ser el Zas, pese a su empate en Outes, ya que Mazaricos, Monte Louro, Muros y Corme, ganaron.

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