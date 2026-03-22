El Sofán está en zona de playoff y el Dumbría se aleja del descenso

El Sofán llevó casi siempre la iniciativa Raúl López Molina

Jornada de lo más propicia para Sofán y Dumbría, que salieron airosos de sus respectivos compromisos y están un poco más cerca de sus respectivos objetivos.

La cruz de la moneda la representó en esta ocasión el Paiosaco, equipo que tenía un difícil compromiso en el Ángel Cortizo ante el líder Lalín, al que plantó cara aunque acabó cayendo pro 2-1.

El Sofán recibía en O Carral al Pol lucense, al que se impuso por 2 goles a 0.

Fue un partido en el que el equipo de Pablo Torreira fue de menos a más y que llevó casi siempre la iniciativa ante un rival que también dispuso de alguna que otra ocasión.

Las más claras de la primera mitad fueron sin embargo para el cuadro sofanista y corrieron a cargo de Juli e Izan, además de un gol anulado a Pablo.

En la segunda parte los locales mantuvieron la intensidad y siguieron buscando el gol, que llegaría en el minuto 64 al transformar Xandre un penalti.

El 1-0 dio cierta tranquilidad al cuadro sofanista, que poco después sentenciaría el encuentro con un nuevo gol de Xandre al aprovechar un desajuste defensivo del conjunto rival.

La victoria coloca momentáneamente al equipo en la quinta plaza, la última del playoff, posición a la que también aspira un Paiosaco que tras su derrota de ayer en Lalín está obligado a no fallar en el derbi del próximo domingo ante el Sofán.

Los de A Porta Santa estuvieron a punto de arrancar un punto en el Ángel Cortizo ya que el gol de la victoria local llegó a cuatro minutos del final.

Los locales se habían adelantado al comienzo de la segunda mitad pero en el 60 Álvaro volvió a poner las tablas en el electrónico.

El Dumbría, por su parte, consiguió un importantísimo triunfo en Maniños (0-1) gracias a un solitario tanto de Javi Souto.

De esta forma, los dumbrieses se hacen con un colchón de 5 puntos con respecto al descenso