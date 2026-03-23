El Coristanco gana y tiene a tiro el liderato al descansar el Oza

El Baiñas goleó al Nantón en el Municipal Irmandiño de Vimianzo Cedida

El ajustado triunfo del Coristanco en Buño y el triunfo a domicilio del Seaia ante el Atlético Pereiriña, fueron las notas más sobresalientes de la jornada 29 del grupo de 3ª Futgal de la Costa, jornada en la que, por cierto, le correspondió descansar al líder, el Oza carballés.

El Coristanco, segundo clasificado, se impuso por 1-2 en Xaviña gracias a otro doblete de Pablo Pose. Para los oleiros marcó Roberto Carlos.

El otro partido destacado del a jornada era el Altético Pereiriña-Sporting Seaia que se saldó con un 0-2, goles marcados por Noel y Manuel.

El triunfo visitante permite a los malpicanos superar en la tabla a su rival y situarse quinto.

Un puesto más arriba está un Laxe que continúa con su escalada después de imponerse al Camelle (1-0) con un solitario gol de Brais Simal a veinte minutos del final.

Con triunfo local, en este caso por goleada, finalizó también el Baíñas-Nantón (6-1).

Los locales fueron muy superiores y ya tenían el partido resuelto al descanso (3-0). Los autores de los goles fueron Raúl Antelo (3), Esteban, Cristian y Carlos. Jorge Rey hizo el gol del honor de los de Nantón.

Los restantes encuentros finalizaron con triunfo visitante.

El Muxía B derrotó al Volantes de Baño por 0-1, gol logrado por Javier Rey en el minuto 2.

El Cee tampoco tuvo rival en el Lira, al que se impuso a domicilio por 0-3, lo que le permite consolidarse en la tercera plaza.

Los goleadores ceenses fueron Anxo, Julio e Ismael.

Por último, el Cerqueda superó al colista Inter de Brens por 1-2. Daniel adelantó a los malpicanos, pero antes del descanso volvió a empatar Alejandro.

Cerca del final Samuel marcó el 1-2 definitivo.

Así las cosas, todas las miradas de la jornada del próximo domingo estarán puestas en el Coristanco-Oza.

Un único punto les separa en la tabla por lo que en juego estará el liderato provisional del grupo.

Grupos I y III

En el Grupo I de Tercera Futgal el Xuventude Laracha sumó una nueva victoria a domicilio, concretamente en el campo del Santa Margarita, al que derrotó por 2-3.

Antón adelantó a los locales pero Julián con dos goles casi seguidos le dio la vuelta al marcador. A falta de 15 minutos volvieron a empatar los coruñeses pero en el 79 Manuel le dio el triunfo a los laracheses, que siguen terceros.

En el Grupo III el Atl. Cercedense derrotó al Ponte Carreira por 1-0, gol de David Barreira.

El Bergantiños B, por su parte, goleó al Vila de Ordes por 5-1 pese a empezar perdiendo a las primeras de cambio.

Los goles rojillos fueron obra de Roberto Amoedo, Cristian, Nuno (2) y Aarón.

Un San Martiño que no tuvo su día al punto de marcar dos goles en propia meta, cayó en su visita a Aranga por 4-2.

Por último, el Rodís, penúltimo clasificado, sumó su cuarta victoria de la temporada al i mponerse por 0-2 en Mesía, con tantos de Rian y Felipe.