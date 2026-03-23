El Dumbría lleva seis partidos sin perder y el Paiosaco vio truncada su racha de siete jornadas

El Sofán se impuso por 2-0 al Pol y el domingo afrontará en A Porta Santa el derbi ante el Paiosaco Raúl López Molina

El 2-1 sufrido por el Paiosaco el domingo en el campo del líder Lalín supuso poner fin a la racha de siete partidos sin perder (4 triunfos y 3 empates) que llevaban los de A Porta Santa.

Los jugadores de Iván Sánchez dieron la cara en todo momento, demostrando carácter y manteniendo la incertidumbre en el marcador hasta el último instante.

El gol de los verdiblancos fue obra de Vivito.

El próximo domingo Paiosaco y Sofán protagonizarán uno de los partidos de la jornada, ya que los puntos son muy importantes para ambos.

Si los de la localidad de la feria llevaban siete partidos invictos, el Dumbría está muy cerca de igualar su registro.

El equipo de Pablo Conde acumula seis partidos sin perder (2 victorias y 4 empates), reacción que le ha permitido abandonar los puestos de descenso que ocupaba hasta hace muy pocas jornadas.

El triunfo obtenido el domingo en el campo del Cultural Maniños, colista del grupo, le ha impulsado hasta la undécima plaza con sus 34 puntos, 5 por encima del descenso.

El problema para los dumbrieses está en su durísimo calendario por cuanto en las siete jornada que faltan se van a enfrentar a rivales que, o bien están luchando por el título y el playoff– Betanzos, Negreira, Lalín, Sofán y Órdenes-, o por no bajar– Cidade de Ribeira y Sigüeiro.