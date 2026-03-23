Lamas: “Faltaron piernas para buscar el gol tras el descanso”

Once inicial que presentó el Bergantiños en el campo del Salamanca Cedida

El Bergantiños sumó un punto en su visita al difícil campo del Helmántico salmantino y está un poco más cerca de su objetivo prioritario, asegurar cuanto antes la permanencia en la categoría.

Por el momento y a falta de seis jornadas para el final de la competición, los de Carballo están 6 puntos por encima de los puestos de promoción.

En el partido de Salamanca el equipo rindió a gran nivel en el apartado defensivo y controló muy bien a los peligrosos atacantes locales.

Es la segunda vez en lo que va de segunda vuelta que los de Simón Lamas logran mantener su portería 0 en dos jornadas consecutivas.

La anterior fue en los partidos ante Langreo, a domicilio (0-1), y Atlético Astorga, en casa (3-0).

Sus mejores registros en este apartado se remontan al último tramo de la primera vuelta en el que mantuvo su portería inmaculada durante tres jornadas seguidas.

El entrenador del conjunto carballés, Simón Lamas, entiende que el 0-0 del Helmántico hizo justicia a lo visto sobre el campo: “Fue un partido de muchas alternativas, muy parejo e igualado en el que el empate final fue lo más justo”.

También reconoce que le sorprendió el planteamiento inicial del rival. “No esperaba ver juntos arriba a Servetti y a Delgado, creí que iban a jugar con un hombre más interior y con tres por dentro”, dice, al tiempo que pone en valor la buena actuación de sus zagueros: “Aunque nos faltaba nuestro mejor central para defender el juego aéreo dentro del área (en alusión a Keko Hevia), hemos sido muy eficaces a la hora de defender este tipo de situaciones”.

El técnico vio una primera parte “muy pareja, con una ocasión clara por equipo, aunque creo que la nuestra fue más clara”. Tras el descanso “hubo más alternativas, aunque hemos seguido defendiendo bien a un equipo que jugaba en casa y que, pese a la derrota ante la Sarriana, está en buena dinámica”.

En el apartado ofensivo, asegura que el Bergantiños también tuvo sus opciones, como la que no aprovechó Darío cuando en el minuto 56 el portero y la zaga local se liaron y le entregaron un balón que el delantero no supo aprovechar.

“La verdad es que dispusimos de varias transiciones, pero nos faltó quizás algo de piernas y algo de velocidad para buscar en la segunda parte ese gol que nos permitiese adelantarnos en el marcador”, apunta el entrenador lucense.

Entiende asimismo que también esta fase las mejores ocasiones fueron para los rojillos. “En esa fase de partido el Salamanca llegó más y nosotros tuvimos siempre más gente por detrás del balón, aunque las ocasiones un poco más claras siguieron siendo nuestras”, explica.

Lamas movió el banquillo en la última media hora buscando apuntillar en alguna llegada al cuadro salmantino, pero el movimiento no surtió el efecto esperado: “Pedro Ramos y Frank destacan por otras cosas más que por su velocidad. En cambio, la entrada de Álex Pérez sí no aportó desgaste y profundidad, aunque es cierto que nos siguió faltando rapidez y profundidad en las transiciones para hacer daño y materializar alguna de las ocasiones que tuvimos”.