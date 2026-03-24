Buen papel del Chong Taekwon Do Carballo en el Campeonato de Asturias de Kickboxing

Deportistas del Club Chong Taekwon Do Carballo que acudieron a la cita de Lalín Cedida

El Club Chong Taekwon Do Carballo participó el pasado fin de semana en dos competiciones de kickboxing en las que quedó patente la calidad de sus deportistas, que lograron un buen botín en forma de medallas.

El sábado cuatro de sus taekwondistas acudieron al Campeonato de Asturias, con los siguientes resultados.

Sandra Regueiro logró el oro en Light contact cadete de más de 60 kilos.

En la misma categoría pero de menos de 32 kilos Sebastián Fraga también se colgó el oro, a la vez que fue segundo en la modalidad de Pintfighting.

Por su parte, Candela Abarca logró la plata en Light contact cadete de más de 55 kilos, y la plata en Pointfighting de esa misma categoría.

Por último, Nico García subió al segundo cajón del podio en Kick light júnior de menos de 57 kilos y no tuvo rival en K1.

El domingo el Club Chong Taekwon Do Carballo también estuvo presente en el Trofeo de Kickboxing Cocido de Lalín, con resultados igual de satisfactorios.

Sandra Regueiro quedó primera tanto en Light contatc como en Pointfighting cadete de más de 65 kilos; y fue segunda en Kick light.

Candela Abarca se colgó también los oros en Lightt contact y en Pointfighting cadete de más de 55 kilos; y la plata en Kick light.

Ramón Cotelo subió a lo más alto del podio en Light contac y en Kick light júnior de menos de 84 kilos.

Nico García quedó primero en Light contact júnior de menos de 57 kilos; y fue plata tanto en Kick light como en Pointfighting.

Jimena Abarca, por su parte, se hizo con el oro en Kick light y en Light contact cadete de más de 65 kilos; y con la plata en Light contact y en Pointfighting.

Por último, Sebastián Fraga finalizó segundo en Light contact cadete de menos de 32 kilos