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Deportes

El Energimac Lubiáns se mete en la Final a 4 del Campeonato gallego a falta de una jornada para el final de liga

Las alevines carballeses también están clasificados para la fase sector del Campeonato de España

Manuel Froxán Rial
24/03/2026 22:30
Montaje fotográfico con los jugadores del Energimac Escola Lubiáns en acción
Montaje fotográfico con los jugadores del Energimac Escola Lubiáns en acción
Cedida
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A falta de una jornada para que finalice la Liga Oro alevín, el Energimac Escola Lubiáns está clasificado para la Final a 4 del Campeonato gallego de la categoría. 

Los carballeses lograron certificar su presencia en esa importante cita al derrotar en la penúltima jornada liguera al Oleiros por un abultado 8-1, con goles de Manuel Felípez (3), Valeria Torrado (2), Telmo Tasende (2) y Marco Carro. 

De este forma certificaron también su presencia en la fase sector del Campeonato de España por segundo año consecutivo.

 Estos logros no hacen más que confirmar el gran trabajo de base que viene realizando el club carballés desde hace años y que poco a poco empieza a dar sus frutos

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