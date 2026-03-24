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Deportes

El Muxía puede darle emoción a la Segunda gallega si el domingo derrota al Tordoia en Arliña

Las visitantes lideran la tabla con 3 puntos más que las muxianas

Manuel Froxán Rial
24/03/2026 22:43
El Muxía tiene un partido decisivo el domingo ante el Tordoia
El Muxía tiene un partido decisivo el domingo ante el Tordoia
Marina Busto
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Los dos primeros de 2ª División Gallega de Fútbol Femenino–Tordoia y Muxía– no fallaron en la jornada 25 y el próximo domingo se enfrentan entre si en el Municipal de Arliña. 

Un triunfo de las muxianas les permitiría pasar a coliderar la tabla y dar máxima emoción al tramo final de la competición, de la que todavía faltan nueve jornadas. 

El líder Tordoia goleó por 8-1 al Cultural Maniños, goles de Rebeca (3), Laura García (2), Carla, Ana y Laura Martelo. 

El Muxía, por su parte, también le endosó un rotundo 0-5 al Dumbría. Marcaron Eva Lema (2), Patricia Romaní, Laura y Nerea. 

Tercero sigue siendo el Bergan B, que derrotó al Orillamar por 2-0, tantos de Julia Varela y Cayetana. 

El Corme tampoco falló y se llevó los 3 puntos de Órdenes gracias a dos goles de Claudia y a otro de Sakia. 

Peor le fueron las cosas a un Esteirana que cayó derrotado en el feudo del Victoria C por 6-4. Ruth Castro márcó los cuatro goles de las de Esteiro.

Tercera gallega

Lo más destacado de la jornada de 3ª División fue la derrota de las EFCC Juan Cabrejo en Cabana (2-1). 

Las locales se adelantaron con dos goles de Nerea y cuando Laura Pose acortó distancias, ya no quedaba tiempo. 

El tropiezo fue aprovechado por el líder Soneira, que venció al Cerqueda por 4-1, con dianas de María Villaverde (2), Kelly y Leila, y amplía su ventaja a 5 puntos. 

El resto de partidos quedaron como sigue: Dubra-Corcubión, 2-4; Ponteceso-Sp. Zas, 0-3; A Baña-Xallas B, 1-0; y Outes-Os Miudos, 0-1. 

Por último, en 1ª División el Xallas cayó ante el Sporting Cambre por 3-0.

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