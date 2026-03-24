Iván Rojo y Mario marcaron 8 y 5 goles en la jornada 24 de División de Honor de Fútbol Veterano

Un lance del Malpica-Cabana de la última jornada de liga en Primera División de Veteranos Raúl López Molina

El acierto mostrado tanto por Iván Rojo como por Mario Rodríguez, máximos goleadores de la División de Honor de Veteranos de la Costa, fue la nota destacada de la 24ª jornada de la competición tras la que el San Ramón de Cabovilaño acaricia el título de campeón liguero.

A falta de dos jornadas para el final, los laracheses aventajan en 5 puntos al segundo clasificado por lo que todo apunta a que el domingo habrá celebración al término del partido que juegan en casa ante el Castriz.

El pasado fin de semana pasaron por encima de un buen equipo como el Zas, al que derrotaron por 2-6.

Mucha culpa tuvo la ambición de su goleador Mario Rodríguez, autor de cinco de los seis tantos. El otro lo marcó David.

No se quiso quedar atrás el otro gran goleador de la categoría, un Iván Rojo que demostró su condición de auténtico “killer” del área al anotar 8 de los 9 goles que le endosó el Atl. Carballo al Ponteceso (9-0).

Iván Rojo lidera la tabla de goleadores con 38 goles en 20 partidos, mientras que Mario lleva también 38 aunque jugó un partido más.

El tercer equipo en discordia, el San Román se impuso por la mínima (1-0) al Soneira, gracias a un tanto de Pedro Cortes.

El Dumbría ganó en Coristanco por 1-2. Adrián hizo el gol de los locales y Baña y Cristian marcaron para los visitantes.

Con triunfo visitante finalizó también el Castriz-Razo (2-5). Al descanso se llegó con empate a un gol, pero los carballeses arrasaron en la segunda mitad.

Sus goleadores fueron Brayan (3), Docampo y Jorge; para los de Santa Comba marcaron Daniel e Iván.

Por último, el Oza se llevó los tres puntos ante el San Lorenzo (2-3).

Fase de ascenso

En Primera División se disputaron los partidos de ida de la primera eliminatoria del playoff de ascenso.

El Nantón-Malpica finalizó con empate a un gol.

Fernando adelantó a los visitantes y Martín empató para los locales.

En tablas, en este caso 3-3, también finalizó el Mazaricos-Cabana.

Los locales ganaban por 3-0 al comienzo de la segunda parte, pero los cabaneses reaccionaron con goles de Ferreiro (2) y Daniel Picallo.