La AD Fogar brilló en el Nacional Júnior y Absoluto de Invierno

Nadadores de la AD Fogar que acudieron al Campeonato de España Júnior y Absoluto Cedida

La AD Fogar de Carballo estuvo representada en el Campeonato de España de Natación Júnior de Invierno y Absoluto Open P50, celebrado recientemente en las instalaciones de Can Llong del Club Natación Sabadell, por un total de tres nadadores: Anxo Fuentefría, de 17 años, Carlos Casal, de 16; y por el sénior Martín López.

Fue una competición de altísimo nivel que reunió a un total de 1.500 nadadores y nadadoras pertenecientes a 223 clubes de todo el país.

Los resultados de los deportistas carballeses fueron más que meritorios.

Anxo nadó la final conjunta de los 200 braza en la que finalizó en sexta posición en el grupo de 17 y 18 años, batiendo además el mejor registro absoluto del club. También fue 16º en los 100 metros braza y 36° en los 50 braza, mejorando asimismo los registros del club de los 17 años.

Carlos, por su parte, nadó la final de 16 años de los 100 metros braza ocupando finalmente la 8ª plaza de su categoría.

Por último, Martín López, en el apartado reservado a nadadores séniors, fue quien de igualar el récord absoluto del club en la prueba de los 50 braza, en la que se clasificó en la 39ª posición.

Categoría infantil

El pasado fin de semana también se disputó en las mismas instalaciones del Club Natación Sabadell el Campeonato de España de Natación Infantil de Invierno, al que acudió asimismo la AD Fogar.

En esta ocasión lo hizo con las nadadoras Alba Lamas Santos (15 años) y Noa Ferreiro Figueiras (1), que al igual que sus compañeros júnior y absoluto, dejaron en muy buen lugar el nombre del club carballés.

Alba Lamas nadó las tres finales B de espalda, finalizando 13ª en los 50 metros, 14ª en 200 y 17ª en 100.

La nadadora mejoró sus anteriores registros y también los absolutos del club en 50 y 100 metros espalda.

Por su parte, Noa Herrero nadó las pruebas de los 200 y los 800 libres finalizando 41ª y 30ª, respectivamente