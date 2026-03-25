Cuatro récords nacionales para las deportistas máster del Sysca

La deportistas del Sysca que acudieron al Campeonato de España Máster Cedida

Salvamento y Socorrismo Carballo (Sysca) participó el pasado fin de semana en el Campeonato de España de categoría máster que se celebró en la piscina municipal de Parquesol, en Valladolid.

El club carballés estuvo representado por cuatro deportistas: Sandra Puga, África Albertí, Elena Alcoba y María del Carmen Mas.

Todas ellas tuvieron una actuación sobresaliente que permitieron al club finalizar en vigésima posición en categoría femenina, además de ser el segundo mejor club gallego, a tan solo 7 puntos del Club Acuático Umia. de Caldas de Reis.

A nivel individual, cabe destacar la gran actuación de María del Carmen de Mas, quien, en la categoría +75 años, logró un total de 4 oros en las pruebas de 100 metros socorrista, 100 metros remolque de maniquí con aletas, 50 metros remolque de maniquí y 100 metros obstáculos.

Además, en la prueba de 100 metros socorrista estableció un nuevo récord de España.

Por su parte, Elena Alcoba se colgó la plata en los 50 metros remolque de maniquí, en su caso en la categoría 55-59 años.

No obstante, al igual que en la anterior edición del Campeonato de España, los resultados más sobresalientes llegaron en las pruebas por relevos.

En la categoría +230 años (sumando la edad de las cuatro relevistas), el equipo formado por Sandra Puga, África Albertí, Elena Alcoba y María del Carmen de Mas se subió a lo más alto del podio en los tres relevos disputados: 4x50 obstáculos, 4x25 remolque de maniquí y 4x50 combinado.

No solo se llevaron el oro, sino que también establecieron una nueva plusmarca nacional en cada una de esas tres pruebas.

África Albertí y Sandra Puga, en la categoría 50-54 años, también sumaron una plata en la prueba de lanzamiento de cuerda.

Tras la disputa de esta competición las deportistas máster del Club Sysca pusieron punto y final a la temporada de piscina 2025/20226.

Sin embargo, la actividad no para para la entidad carballesa ya que algunos de sus deportistas infantiles y cadetes competirán tanto el sábado y el domingo próximos en la Piscina Municipal Cubierta de Bétera, en Valencia, con motivo de la celebración del Campeonato de España de dichas categorías.