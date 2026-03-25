El Calvo Escola Lubiáns visita este sábado al Ordes con la segunda plaza de la OK Liga Bronce en juego

El choque de la primera vuelta se saldó con empate a 2 goles Raúl López Molina

La OK Liga Bronce se reanuda esta fin de semana después de un pequeño parón y lo hace con un partido destacado, el derbi que van a disputar el AC Ordes y el Calvo Escola Lubiáns (sábado, 19.30 horas).

En juego va a estar ni más ni menos que la segunda plaza, que también da acceso al ascenso directo.

Por el momento la ocupa el conjunto ordense, pero su ventaja sobre los carballs es de tan solo 3 puntos por lo que los visitantes le arrebatarán la preciada posición a su rival en caso de victoria.

Y es que en ese supuesto el golaverage particular sería para los de Ramón Canalda, toda vez que el partido de la primera vuelta finalizó con empate (2-2).

Fue un choque tan apasionante como lo va a ser el de este sábado, toda vez que el Ordes se adelantó muy pronto con dos goles, además de disponer de un penalti que no aprovechó, pero el Escola Lubiáns reaccionó a lo grande y empató en tan solo tres minutos con dos goles de su goleador Álex Pérez.

De cara la cita de este fin de semana, los carballeses deberán saber abstraerse de la gran presión ambiental que va a haber en el pabellón y aprovechar sus ocasiones ante un rival que es el que menos goles encaja del grupo.