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Deportes

La AD Fogar acudió a una cita del calendario internacional de triatlón y a otra del nacional

El próximo fin de semana deportistas del club participarán en la Copa de Europa, en el Campeonato de España de Duatlón y en el Relevo Mixto de la Liga Nacional Talento

Redacción
25/03/2026 21:17
Una de las citas atléticas del pasado fin de semana a la que acudió la AD Fogar
Una de las citas atléticas del pasado fin de semana a la que acudió la AD Fogar
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El pasado fin de semana once atletas de la AD Fogar de Carballo y Oleiros tomaron parte en dos de frentes competitivos de los calendarios internacional y nacional de triatlón. 

Por una parte Andrés Prieto acudió a la Copa del Mundo de Triatlón en categoría élite que se celebró sobre distancia sprint en la localidad china de Haikou. 

Cuajó otra buena carrera al acabar en el 27º puesto, con un tiempo de 53 minutos, a 2 minutos del ganador de la prueba, el británico Oliver Conway. 

Otros diez deportistas de la AD Fogar participaron en Ciudad Real en la primera de las jornadas que componen la Liga Nacional Talento de Triatlón, en la que el club de Carballo y Oleiros participa en 1ª División en categoría masculina y en 2ª en la femenina. 

Los chicos se clasificaron en en 23º lugar en la prueba contrarreloj por equipos y en el 17º en la de relevos, con lo que obtuvieron la 19ª plaza en la general entre el total de 25 equipos que participan en 1ª División. 

Por lo que respecta a las chicas, que debutaban en liga nacional, acabaron en 36ª posición en la modalidad de contrarreloj y 35ª en relevos, por lo que se colocan décimas entre los 14 equipos que conforman la 2ª División. 

La próxima cita para el club es este fin de semana (días 28 y 29) con motivo de la disputa, en la localidad portuguesa de Quarteira, de la Copa de Europa de Triatlón. 

En la misma tomará parte Andrés Prieto en categoría élite y Adrián Sancho, Hugo Souto y Iago Prada, en júnior. El próximo fin de semana se disputa también el Campeonato de España de Duatlón y el Relevo Mixto Talento de la segunda jornada de la Liga Nacional. La cita es en Avilés y a la misma acudirán 15 deportistas de la AD Fogar de Carballo y Oleiros. l

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