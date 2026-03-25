Quinta victoria en la liga de las jugadoras del Balonmano Xallas

Una formación del Balonmano Xallas EC

El Balonmano Xallas no tuvo mayores problemas para imponerse al Atlético Guardés, en la décimo sexta y penúltima jornada de la competición de Primera Autonómica Femenina.

En el marcador campeaba al final un 28-19 favorable a las de Santa Comba, que sumaron así su quinto triunfo de la temporada.

Las locales fueron siempre por delante y empezaron a abrir hueco en el marcador a partir de los 10 primeros minutos, para llegar al descanso con 6 goles de ventaja (17-11).

En la segunda mitad las cosas continuaron igual hasta alcanzar el 28-19 final.

Ahora toca un parón de quince días tras el que las locales volverán a jugar en su pista ante el Samertolameu.

Ficha técnica

Seguros M. Vieito BM Xallas 28: Iria Ferreiro, Laura Barbeira (4), Daniel Suárez (1), Rosalía Alonso (5), Julia Pereira (4), Bineta Thiam, Alba Fernández, Sara Souto, Natalia Romero (1), Beatriz Rebelo (4), Xiana Facal, Raquel Vilariño (2), Zaira González (4) y Andrea Abad (1).

Mecalia Atlético Guardés 19: Claudia Cruces, Ángela Portela (1), Yésica Vaz (4), Marta Rodríguez (3), Daniela Alonso (5), Marta Vicente, Carolina González, Miriam Riballo (1), África Rodríguez (1) y Uxía Álvarez (4).

Marcador cada 5’: 4-2, 6-3, 10-4, 13-5, 16-7, 17-11 (descanso); 17-11, 18-12, 20-13, 22-15 y 28-19.

Árbitros: Renzo Martín Díaz y Segundo Suárez Gomes.