Básket Xiria recibe al Santo Domingo en la antepenúltima jornada liguera de 3ª FEB

Basket Xiria no puede dejarse sorprender como le ocurriò con el Sigaltec Raúl López Molina

Basket Xiria afronta este sábado el antepenúltimo compromiso de la fase regular, en el que le corresponde recibir en el Vila de Noia al Santo Domingo de Betanzos.

El partido está fijado para las 17.15 horas.

A la cita llegan los de Héctor Méndez con los deberes hechos, en el sentido de que tienen asegurada su participación en la fase de ascenso, aunque el plantel no renuncia a hacerse con el título honorífico de campeón del grupo por el que seguirá peleando hasta agotar sus opciones.

Por el momento la ventaja es para un Marín que tiene una derrota menos y un punto más que los carballeses.

Los pontevedreses visitan mañana al Rosalía en la siguiente jornada tienen un choque complicado ante el Xoborg salmantino, para poner fin a la fase regular en Chantada.

Basket Xiria, por su parte, tienen dos partidos consecutiva en su cancha. Tras medirse al cuadro betanceiro recibirán también en Carballo al CB Navia, para cerrar la liga visitando al Reino de León.

En el desplazamiento a Betanzos en la primera vuelta se impusieron los carballeses por un contundente 81-102, pero los dos últimos partidos disputados– en casa ante Sigaltec Vilagarcía y a domicio frente al Estudiantes de Lugo– volvieron a evidenciar que la igualdad es máxima y que si alguien se relaja el tropiezo está asegurado.