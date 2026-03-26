Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Básket Xiria recibe al Santo Domingo en la antepenúltima jornada liguera de 3ª FEB

Los carballeses necesitan ganar para seguir con opciones de proclamarse campeones de grupo

Manuel Froxán Rial
26/03/2026 23:20
Basket Xiria no puede dejarse sorprender como le ocurriò con el Sigaltec
Basket Xiria no puede dejarse sorprender como le ocurriò con el Sigaltec
Raúl López Molina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Basket Xiria afronta este sábado el antepenúltimo compromiso de la fase regular, en el que le corresponde recibir en el Vila de Noia al Santo Domingo de Betanzos. 

El partido está fijado para las 17.15 horas. 

A la cita llegan los de Héctor Méndez con los deberes hechos, en el sentido de que tienen asegurada su participación en la fase de ascenso, aunque el plantel no renuncia a hacerse con el título honorífico de campeón del grupo por el que seguirá peleando hasta agotar sus opciones. 

Por el momento la ventaja es para un Marín que tiene una derrota menos y un punto más que los carballeses. 

Los pontevedreses visitan mañana al Rosalía en la siguiente jornada tienen un choque complicado ante el Xoborg salmantino, para poner fin a la fase regular en Chantada. 

Basket Xiria, por su parte, tienen dos partidos consecutiva en su cancha. Tras medirse al cuadro betanceiro recibirán también en Carballo al CB Navia, para cerrar la liga visitando al Reino de León. 

En el desplazamiento a Betanzos en la primera vuelta se impusieron los carballeses por un contundente 81-102, pero los dos últimos partidos disputados– en casa ante Sigaltec Vilagarcía y a domicio frente al Estudiantes de Lugo– volvieron a evidenciar que la igualdad es máxima y que si alguien se relaja el tropiezo está asegurado.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Los hermanos Álex y Carlos Felpeto

Los hermanos Felpeto acuden al Campeonato de España de Kárate por autonomías con la selección gallega
Manuel Froxán Rial
Basket Xiria no puede dejarse sorprender como le ocurriò con el Sigaltec

Básket Xiria recibe al Santo Domingo en la antepenúltima jornada liguera de 3ª FEB
Manuel Froxán Rial
La carrera de 10K discurre por distintas instalaciones ganaderas

La VI Clásica Gandeira de Santa Comba reúne mañana a cerca de quinientos atletas
Manuel Froxán Rial
Una jugada del Club do Mar-Fisterra de la pasada jornada

Interesantes choques este domingo en los campos de Arliña y Ara Solis
Manuel Froxán Rial