El III Torneo Costa da Morte de fútbol base reunirá en As Eiroas a más de 1.100 jugadores

El torneo será toda una gran fiesta del fútbol base Raúl López Molina

Las Escolas de Fútbol Luis Calvo Sanz tienen perfilados todos los detalles del Torneo Costa da Morte de categorías base que se va a celebrar entre los días 2 (jueves) y 4 (sábado) del próximo mes de abril en el complejo deportivo de As Eiroas.

La cita constituirá toda una fiesta del fútbol base por cuanto va a reunir a más de 1.100 jugadores pertenecientes a una veintena de clubes de la Costa da Morte y municipios del entorno.

Durante esos tres días un total de 75 equipos desde biberones a infantiles disputarán alrededor de doscientos partidos, que se espera sean presenciados por más de 3.000 aficionados.

Desde la entidad organizadora anuncian que el recinto deportivo carballés estará debidamente preparado para acoger a toda esa masa de seguidores, al punto de que dispondrán de una amplia oferta gastronómica (churrasco, platos calientes, snacks...) para que no tengan que salir si no quieren del propio complejo deportivo.

En la jornada inaugural se disputará la competición de prenbejamines y alevín mixto bajo la modalidad de fútbol 8.

En prebenjamines participarán 16 equipos repartidos en 4 grupos: En el A estarán Luis Calvo A, Cabana, X. Laracha y Atl. Arteixo; en el B: Luis Calvo B, Sofán B, Concello de Zas y Xallas A; en el C: Sofán A, Atl. Cercedense, Órdenes y O Dolmen de Tordoia; y en el D: Nicrariense, Xallas B, Dumbría y Outes.

En alevín mixto también habrá 4 grupos. En el A estarán: Órdenes, Xallas A, Cabana, E. Luis Calvo A y Atl. Cercedense; en el B: Nicrariense, Xallas B, Luis Calvo B, Concello de Zas y O Dolmen de Cerceda; en el C: Dumbría, Luis Calvo C, Sofán A, Atl. Arteixo y Laxe; en el Luis Calvo D, Sofán B, X. Laracha y Outes.

El viernes día 3 será el turno para benjamines y alevín femino, también con equipos de F-8.

En el grupo A benjamín están encuadrados el Atl. Cercedense, Cabana, Atl. Arteixo, Concello de Zas y Luis Calvo A; en el B: Outes, Nicrariense, X. Laracha, Atl. Arteixo A y Luis Calvo B; en el C: Dumbría, Xallas A, Órdenes, Laxe y Luis Calvo C; y en el D: Sofán, Xallas, Soneira y O Dolmen de Tordoia.

En categoría alevín femenino participarán un total de seis equipos: Escolas Luis Calvo, Soneira, Orzán, Oza Juveil, Calasanz y Dumbría.

Por último, el domingo día 4 de abril será el turno para biberones (F-5) e infantiles (F-11).

En la primera de esas categorías competirán solo cuatro formaciones pertenecientes a otras tantas entidades deportivas: Escolas Luis Calvo Sanz A, Atl. Cercedense, Escolas Luis Calvo Sanz B y Cabana.. Por último, el esperado torneo de categoría infantil contará con un total de catorce equipos repartidos en cuatro grupos.

En el A estará el Bergantiños A, Concello de Zas, Órdenes B y el Atl. Arteixo B; en el B: Bergantiños B, Cabana, Xallas y Órdenes A; en el C: Bergantiños C, Nicrariense y Atl. Arteixo A; finalmente, en el D: Sofán, Xuventude Laracha y Outes.