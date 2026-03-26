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Deportes

El Paiosaco sumó 4 puntos más que el Sofán desde el derbi de O Carral

Los dos equipos se vuelven a ver las caras este domingo en A Porta Santa

Manuel Froxán Rial
26/03/2026 23:12
El partido de la primera vuelta acabó con empate a un gol
El partido de la primera vuelta acabó con empate a un gol
Raúl López Molina
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Uno de los choques más interesantes de la jornada del domingo en Preferente es el que van a protagonizar el Paiosaco y el Sofán, dos de los equipos que luchan por meterse en los puestos de playoff. 

La ventaja en este caso es para un Sofán que tiene la privilegiada quinta plaza a tan solo 1 punto, mientras que los de A Porta Santa la tienen a 6. 

Sin embargo, cuando ambos equipos se midieron en la primera vuelta, allá por el 16 de noviembre de 2025, la situación del Paiosaco en la tabla era todavía mucho más complicada al punto de que tras el duelo de O Carral (1-1) los verdiblancos solo habían sumado una victoria y 6 empates, por lo que eran quintos por la cola (un puesto por encima del descenso) con 9 puntos y un único triunfo. 

La mala marcha del equipo propició un cambio en el banquillo, en el que Iván Sánchez sustituyó a Christian Gómez. 

En las 17 jornadas transcurridas desde entonces el Paiosaco ha sumado 29 puntos (8 victorias y 5 empates), lo que ha permitido pasar de luchar por la permanencia a hacerlo por entrar en el playoff de ascenso. 

Esos 29 puntos superan incluso a los que 25 que sumó el propio Sofán (7 triunfos y 4 empates) desde aquel ya lejano enfrentamiento de la primera vuelta.

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