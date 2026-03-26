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Deportes

Interesantes choques este domingo en los campos de Arliña y Ara Solis

El Muxía recibe al líder Arzúa mientras que Fisterra y Castriz juegan un partido a vida o muerte

Manuel Froxán Rial
26/03/2026 23:15
Una jugada del Club do Mar-Fisterra de la pasada jornada
Una jugada del Club do Mar-Fisterra de la pasada jornada
Raúl López Molina
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Dentro del grupo II de Primera Futgal dos partidos destacan por encima de los demás en la jornada del próximo domingo. 

Uno de ellos es el Muxía-Arzúa, en el que un triunfo local dotaría de gran emoción a la parta alta de la tabla. 

Y es que el Arzúa encabeza la misma con 3 puntos de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, Club do Mar y Calo. 

El conjunto muxián también se juega mucho en el envite por cuanto necesita los 3 puntos para seguir en la lucha por una de las tres primeras plazas, que le permita seguir soñando con un posible ascenso de categoría.

No menos importantes son los 3 puntos que estarán en juego en el Fisterra-Castriz, dos equipos que lo tienen que dar todo en las siete jornadas que restan si quieren escapar de la zona de peligro. 

Los fisterráns están metidos de lleno en los puestos de descenso, mientras que el Castriz roza los mismos y los tres próximos partidos ante rivales directos van a determinar su futuro.

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