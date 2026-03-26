La VI Clásica Gandeira de Santa Comba reúne mañana a cerca de quinientos atletas

La carrera de 10K discurre por distintas instalaciones ganaderas Cedida

La singular Clásica Gandeira de Santa Comba llega este sábado a su sexta edición y lo hace repitiendo éxito de participación.

Cerca de medio millar de atletas se han inscrito finalmente en la prueba. Casi la mitad de ellos, 219 concretamente, optaron por hacerlo en la distancia larga de 10 kilómetros, mientras que la 3K reunirá a alrededor de 125 entre las distintas categorías que van de sub-14 a máster.

La carrera, que en su distancia larga discurre por distintas explotaciones ganaderas del municipio, es puntuable para el Circuito Deputación de A Coruña.

La organización corre a cargo del Concello de Santa Comba en colaboración con el Club CorreXallas y la propia Federación Galega de Atletismo.

Los organizadores destacan que esta cita deportiva promueve valores como la inclusión y la igualdad, además de contribuir a la promoción del rural, del sector ganadero y de los hábitos de vida saludables.

Tanto la línea de meta como de llegada estarán ubicadas en la avenida Alfonso Molina de la capital xalleira, más concretamente en las inmediaciones de la Casa da Cultura.

En ese lugar se habilitará uno de los dos puntos de avituallamiento previstos, mientras que el otro estará situado en el núcleo de Alón.

Tampoco faltarán los servicios de vestuarios y duchas. La competición empezará a las 4 de la tarde con la salida de las categorías sub-10 y sub-12.

Veinte minutos después será el turno de los pitufos, otra de las prueba más esperadas.

A las 16.40 horas se dará el pistoletazo de salida a los-as atletas de la carrera de 10K y a las 17.50 comenzará la carrera de 3K para categorías sub-14, sub-16, sub-18 y máster.

En el apartado de premios, para los cuatro mejores de la carrera de 10K se disponen recompensas en metálico por importe de 300, 150, 100 y 75 euros.

El atleta mejor clasificado del municipio de Santa Comba recibirá, a su vez, un premio de 75 euros.

También se entregarán trofeos a los tres mejores de las categorías de pitufos, sub-10, sub-12, los tres primeros de la 10K, los tres mejores de sub-18, sub-10, sub-23, sénior y máster de la 10K, los tres primeros de la 3K y de las categorías sub-14 y sub-16 de la 3K.